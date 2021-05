À Orthez, Didier Céré se bat pour rapatrier son frère hospitalisé à 100 km de son domicile

Après un grave accident de moto survenu en août 2017, Serge Céré s'est retrouvé paralysé et a été hospitalisé dans les Hautes-Pyrénées, à 100 km de son domicile. Didier, son grand frère, réclame son rapatriement pour pouvoir le voir plus souvent, il a lancé une pétition en ligne.

Avoir son frère proche de lui. C'est ce que demande Didier Céré, musicien béarnais. Son petit frère, Serge, a subi un grave accident de moto à la suite d'un malaise en août 2017. L'homme, qui a aujourd'hui 55 ans, a été hospitalisé dans les Hautes-Pyrénées, à une centaine de kilomètres du domicile familial, dans les Pyrénées-Atlantiques. La pandémie n'a fait que compliquer encore davantage les visites. Serge est paralysé mais conscient, il vit très mal l'éloignement avec ses proches, tout comme Didier qui a lancé une pétition en ligne pour que son frère soit rapatrié près des siens.

Un accident qui a tout changé

Didier parcourait quatre fois par semaine les 100 km qui le sépare de son frère. Mais avec la pandémie, les choses se sont compliquées. "Depuis ce confinement, on a moins de lien avec lui, on ne le voit qu'une heure par semaine, on a même passé des mois sans le voir", explique Didier. Une situation difficile à gérer et qui fait souffrir les deux frères. D'autant plus que les visites de la famille permettent à Serge d'être stimulé et de peu à peu retrouver certaines facultés. "La famille amène une stimulation émotionnelle. Il faisait des progrès, mais malheureusement, depuis ce confinement, il a tout perdu. Il va falloir tout reprendre à zéro", précise Didier.

Un combat éprouvant

Didier se bat depuis presque quatre ans pour que son frère soit transféré proche des siens. Une situation qui a bouleversé son quotidien et qui est éprouvante pour toute la famille. "C'est usant psychologiquement et émotionnellement de voir son petit frère comme ça, qui régresse. On est en train de privilégier actuellement le rendement, mais on oublie l'humain, surtout pour les malades qui n'ont rien, qui ont besoin de ce lien pour se raccrocher à quelque chose, raconte Didier, je pense que c'est la famille qui a ramené Serge de là où il est venu parce qu'il n'aurait pas dû survivre à ce qu'il a vécu".

Même si cette lutte est éprouvante, Didier se battra autant de temps qu'il le faudra. "Serge, c'est un peu notre moteur. Et puis, mon frère et moi, on a des liens très forts. Voir que je ne peux pas l'aider plus, ça me détruit, explique Didier, mais je ne lâcherai jamais mon petit frère, jamais."

La pétition, lancée par Didier pour rapprocher Serge de la famille, est à retrouver ici.