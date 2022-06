À Orthez, les séniors s'évadent grâce à la réalité virtuelle

À Orthez, la résidence pour personnes âgées "Les Clés d'Or" propose à ses résidents de visiter les plus belles destinations du globe grâce à des masques de réalité virtuelle. Une redécouverte des grands espaces plus qu'appréciée après les mois de confinement à cause de l'épidémie de COVID.

Son casque de réalité virtuelle vissée sur le visage, Camille est ravi. À 82 ans, ce résident de la maison de retraite "Les Clés d'Or" à Orthez est un fidèle de ces ateliers de réalité virtuelle. Aujourd'hui, il est entouré de cinq de ses camarades qui découvrent l'activité. Ensemble, ils vont voyager du Cambodge au Grand Canyon en passant par l'Egypte.

"C'est fabuleux"

Camille était déjà allé en Egypte mais cette expérience de réalité virtuelle lui permet de "revoir le pays en mieux. Quand on le visite on ne sait pas toujours ce qu'on doit regarder, et puis là on est tout seul, il n'y a pas de touristes autour... C'est fabuleux".

Tout aussi enthousiaste, Claudie s'émerveille derrière son masque. "Ça vous fait rêver et puis ça donne envie de voyager, mais à notre âge, à 85 ans, on ne va pas partir en Egypte". "C'est vraiment un moyen de voyager sans bouger de chez soi, c'est accessible à n'importe quelle personne, même une personne à mobilité réduite" rajoute Christiane qui participe également à l'atelier.

"Ils sont demandeurs"

La directrice adjointe de la résidence, Laurie Pigasse anime ces sessions depuis leur lancement en février dernier. Elle se réjouit du succès de l'initiative. "Ça peut favoriser des discussions entre des résidents qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, ça crée des liens".

La mallette de six casques de réalité virtuelle circule entre les différentes résidences pour séniors du groupe Domitys du sud-ouest. "Quand on leur a annoncé que la mallette revenait, on a des résidents qui se sont tout de suite inscrits pour participer à l'animation. Ils sont vraiment demandeurs". Face au succès du dispositif, la résidence espère maintenant acquérir ces casques de manière permanente.