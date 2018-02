Ouistreham, France

Un no man's land d'une centaine de mètres sur la place Alfred Thomas, à Ouistreham. Seuls quelques journalistes font la jonction entre les deux camps, ce samedi 4 février, sous l’œil attentif des forces de l'ordre.

Anciens du Front National

Les gendarmes mobiles et policiers municipaux encadraient les deux rassemblement. Le premier est à l'initiative du Parti de la France, fondé par d'anciens membres du Front National, en 2009, mécontents des nouvelles orientations du parti. Une soixantaine de militants, de sympathisants d'autres partis comme Civitas, organisation de catholiques intégristes, et quelques habitants de Ouistreham se sont retrouvés sur la place, encadrés par le service d'ordre du parti, tout de noir vêtu, brassard orange autour du bras.

Face à eux, entre 250 et 300 contre-manifestants, parmi lesquels des habitants, des membres de l'assemblée générale de lutte contre toutes les expulsions et plusieurs autres collectifs. Les deux camps ont échangé slogans, quelques invectives mais la situation est restée sous le contrôle de la cinquantaine de représentants des forces de l'ordre.

"Quand on rentre en France de manière illégale, [...] on doit être expulsé"

Carl Lang, fondateur du Parti de la France était présent pour dénoncer la situation à Ouistreham et faire le parallèle avec Calais, dans les Hauts-de-France où la situation a dégénéré ces derniers jours. "Quand on rentre en France de manière illégale, [...] on doit être expulsé. Moi je crois que la politique d'asile, si elle est mise en oeuvre, doit l'être de manière organisée, rationnelle et que _c'est en amont que l'on demande le droit d'asile_. Il ne faut pas mettre la France devant le fait accompli", estime Carl Lang, sur fond de musique épique tirée de films hollywoodiens, diffusée par les enceintes emmenés par les militants.

Les militants du Parti de la France, pour certains le visage masqué, ont échangé quelques gestes déplacés avec le camp d'en-face, avant de se disperser sans pouvoir croiser les pro-migrants.