Déconfinement : à Ouistreham, il est parfois difficile de respecter le principe de plage "dynamique"

Sur de nombreuses plages de la côte dans le Calvados, les serviettes commencent à être visibles. Comme à Ouistreham, en ce week-end de Pentecôte ensoleillé.

"Il y a encore la loi en vigueur, donc comme on est un peu hors la loi, on se met à l'écart. C'est pas très agréable d'être tout le temps en mouvement, si on peut se poser, on en profite, surtout qu'il fait beau", explique Axel, caché avec sa compagne derrière une cabine de plage. Le couple est venu pour pique-niquer et bronzer en maillot de bain.

Il y a ceux qui se cachent, et ceux qui s'allongent au milieu de la plage.

"On était censé juste venir faire une balade, mais faire bronzette c'est quand même pas mal. Même si on pense que ce n'est pas trop autorisé, ça rassure de voir qu'on n'est pas les seuls. On va dire qu'on ne suit pas trop les informations", confient Théo et Elodie.

Les règles à respecter depuis la réouverture de la plage sont toujours en vigueur. Mais Catherine est venue lire en maillot de bain sur sa serviette. Elle assume complètement.

"Je sais que c'est interdit. Mais je ne comprends pas, regardez, on est à je ne sais pas combien de mètres les uns des autres ! Je ne vois pas pourquoi on a le droit de s’asseoir dans les parcs et pas sur les plages", s'agace-t-elle.

Faire semblant de ne pas être au courant des règles peut être une technique, ou parfois une réalité, difficile de savoir. Copier

Certains resquilleurs misent sur la tolérance des forces de l'ordre, d'autres pensent que les règles de plage "dynamique" seront levées prochainement.

Pourtant, rien n'indique qu'il sera autorisé de rester statique sur la plage à partir du 2 juin. Cela sera décidé en début de semaine, au cas par cas, par les mairies et la préfecture.