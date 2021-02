À Ouistreham, les vacanciers profitent des températures printanières

À Ouistreham, l'Avenue de la Mer est particulièrement prisée par de nombreux touristes et locaux ce dimanche 21 février. Certains se promènent, d'autres attendent leur repas à emporter. Les files d'attente sont longues devant les restaurants et vendeurs de glaces.

Quelques mètres plus loin, sur la plage, plusieurs familles se sont installées pour pique-niquer. "On mange des huîtres de Normandie", sourit Sandra. "On est venus de Paris pour le week-end. Avec ce beau temps, ça fait vraiment du bien, on prend un bol d'air frais avec les enfants".

Malgré les 7 degrés dans l'eau, une bande d'amis est en train de se tremper les pieds. "On vient du coin, de l'Orne et du Calvados, et on voulait vraiment profiter de ce moment. Il fait bon, c'est super, on s'éclate, mais l'eau est très fraîche".

Quelques courageux sont allés se mettre les pieds dans l'eau ce dimanche. © Radio France - Léa Dubost

Et qui dit beau temps, dit glace. Même en février. Les vendeurs d'Ouistreham ont été débordés ce week-end.

"Il y a eu beaucoup de monde sur les côtes normandes ce week-end. Nous avons même été un peu débordés au niveau des glaces, car on ne s'attendait pas à avoir autant de demandes. Mais c'est super", confie Marco, gérant de la "Pause Gourmande" dans l'Avenue de la Mer.

Ouistreham, mais aussi Lion-sur-Mer, Merville-Franceville, Cabourg, Deauville... Le littoral calvadosien a du succès en ce début de vacances d'hiver ! Comme ici à Courseulles-sur-Mer :