Ouistreham, France

"Les fachos à la mer !", crient les manifestants pro-migrants. La cinquantaine d'anti-migrants répond en chantant : "On sait nager, on sait nager !" Les deux camps sont séparés par un important cordon de gendarmes. Il n'y a que des affrontements verbaux. L'association pour le retour au pays des expatriés et le Parti de la France, fondé par des anciens du Front National, ont appelé en premier à manifester à Ouistreham. "On demande l'expulsion de ces clandestins et la dissolution des associations qui leur viennent en aide", détaille Bruno Hirout, président de l'association.

Une cinquantaine d'anti-migrants, majoritairement des hommes, était rassemblé sur l'esplanade Lofi à Ouistreham © Radio France - Marcellin Robine

Camille ne veut pas que ces manifestants fassent entendre leurs opinions sans contradicteurs : "Quand on voit des rassemblements comme ça, c'est le minimum en tant qu'être humain de venir montrer qu'on représente les valeurs humanistes de la France."

À #Ouistreham, les pro et anti migrants s'affrontent par slogans, un important dispositif de gendarmes déployé. pic.twitter.com/hWK0vilop4 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) October 27, 2018

Les deux manifestations se sont dispersées dans le calme près de deux heures après le début des invectives.