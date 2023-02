À Ouistreham, un rassemblement pour replacer la situation des migrants au coeur du débat public

Ils alertent à nouveau sur les conditions de vie des migrants. Un collectif d’une soixantaine d’associations, réunies sous la bannière de la Plateforme des soutiens aux migrants, ont organisé samedi 4 février une journée spéciale, entre Mondeville et Ouistreham. La date du 4 février 2023 n’a pas été choisie au hasard.

Le 4 février 2003, les gouvernements français et britannique gravaient dans le marbre l’externalisation des contrôles frontaliers sur le sol français. Le collectif a donc célébré à sa manière les 20 ans du traité du Touquet avec des ateliers, des prises de parole et la construction d'un énorme gâteau, présenté samedi en fin d'après-midi à Ouistreham.

Le gâteau sert de tableau pour inscrire des vérités, des photos, des remarques. © Radio France - Louis Fontaine

Les aidants de moins en moins nombreux

À Ouistreham, ils sont encore 30 à 60 exilés. La présence des jeunes migrants a largement diminué dans le campement de fortune installé au bord du canal de Caen à la mer. Ces rassemblements, c'est un moyen de remobiliser toutes les associations et les citoyens, car il y a un vrai essoufflement parmi les soutiens, d'après Jean-Matthieu Chambon, Délégué du Secours Catholique pour l'Orne et le Calvados.

"C'est de plus en plus compliqué de trouver des personnes qui acceptent de s'engager, de tenir dans le temps sur un terrain qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de compétences que l'État est censé apporter et que nous, on a difficilement les compétences. Je pense à la traduction, ici à Ouistreham, on a des Soudanais qui parlent arabe, qui baragouine l'anglais. On a besoin de petites victoires avec des actions concrètes comme comment on rétablit un accès à l'eau potable pour les personnes, comment on réfléchit la question de leur hébergement, la question de leur accès au droit, la question du répit simplement pour recharger un portable. Des questions toutes bêtes, mais on a besoin de se mobiliser".