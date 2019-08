À Ouistreham, une promenade de la paix pour rappeler le débarquement

La Promenade de la paix, long chemin de planches de bois, a été inaugurée ce samedi à Ouistreham. Un projet lancé après les commémorations du 70e anniversaire du débarquement, et qui aboutit cinq ans plus tard, grâce notamment à la participation de 180 donateurs.

Ouistreham, France

1,4 kilomètres de planches, qui bordent la plage de Riva Bella : la Promenade de la paix, pour rappeler le débarquement, a été inaugurée, ce 24 août, à Ouistreham. Et parmi les financements qui ont rendu cette installation possible, 100 000 euros proviennent de dons.

Des dons de particuliers, de communes et d'États

Des dons de particuliers, mais aussi de communes, voisines ou plus lointaines, comme la ville de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Pour l'inauguration, une délégation du conseil municipal a donc fait de déplacement.

Chacun était invité à venir avec son pique-nique pour fêter l'inauguration de la Promenade © Radio France - Nolwenn Quioc

"Puteaux est sur le chemin de la Liberté, nous avons installé une borne de la 2e DB, détaille Jean-Marie Ballet. Nous sommes sur le chemin, et depuis le début de cette épopée [de la Libération] jusqu'à Puteaux, et évidemment plus loin, nous en faisons partie. Nous avons donc voulu participer à ce financement."

Des dons de la Reine d'Angleterre et de Laurence Boccolini

Au total, les dons représentent 8 % du financement du projet. Pour le maire de Ouistreham, Romain Bail, cette démarche était importante : "C'est donner à ce projet un dimensionnement autre, symbolique. Finalement les uns et les autres se retrouvent pour dire : ici, nous sommes venus pour faire la paix. Et nous voulons faire en sorte que dans la station balnéaire, cela se pérennise".

Parmi les généreux donateurs, on retrouve plusieurs têtes couronnées : le Roi de Norvège, le Prince de Monaco, ou encore la Reine d'Angleterre, qui a pioché dans sa cassette personnelle explique le maire.

L'animatrice Laurence Boccolini, le maire d'Ouistreham Romain Bail et l'adjoiont au maire de Puteaux, Jean-Marie Ballet, ont coupé le ruban © Radio France - Nolwenn Quioc

Opération communication sur les réseaux sociaux

Mais si cette opération a réuni tant de donateurs, célèbres ou moins connus, c'est surtout grâce à un joli coup de pub sur les réseaux sociaux de l'animatrice de télévision Laurence Boccolini. La star a fait le show à Ouistreham, rappelant son attachement à la ville où elle passait ses vacances, enfant, avant de couper le ruban de la Promenade de la Paix.