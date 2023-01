À Ourdon, "il y a plus de chiens que d'habitants", et ça fait le bonheur des habitants

Il y a des villages où il ne vaut mieux pas cligner des yeux au risque de les traverser sans s'en apercevoir. C'est le cas d'Ourdon, petit village à quinze minutes de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. D'après les derniers chiffres de l'INSEE, la population a doublé en six ans, passant de six... à douze habitants ! Une toute petite commune donc mais qui fait la fierté des habitants et surtout du maire.

Le "centre" du village se compose en tout et pour tout d'une quinzaine de bâtiments. © Radio France - Fanny Narvarte

Pas de nombre officiel

Si officiellement, il y a douze habitants, il y a pourtant débat dans le village. "On doit être 7 ou 8", affirme le maire de la commune, Jean-Louis Crampe, 76 ans, qui en est à son troisième mandat. Il est né à Ourdon et a vu le village évoluer au fil des ans. Pour lui, "qu'on soit 10, 30 ou 500, il y a les même obligations. Il y sans doute moins de mariages ou de baptêmes, mais bon, quand il y en a, on les fait". En 20 ans à la tête de la mairie, lui même n'en a célébré que 3 ou 4.

Officiellement, il y a 18 votants dans la commune, mais beaucoup ont seulement une résidence secondaire à Ourdon et ne sont pas là toute l'année. Trois familles historiques ont façonné le village, les autres ne sont pas natives des Hautes-Pyrénées. Grégory et sa compagne, ont quitté Paris il y a dix ans. Lui compte "six personnes dans le village". En tout cas "il y a plus de chiens que d'habitants", s'amuse-t-il.

Jean Louis Crampe, 76 ans, en est à son 3ème mandat de maire. Il est très fier de son village. © Radio France - Fanny Narvarte

Temps d'intégration

Pour eux qui cherchaient un coin tranquille, Ourdon a été une évidence, même si "au début on est considéré un peu comme les étrangers. Il y a eu quelques surnoms pour une famille qui venait de Bordeaux. Les gens les appelaient les doryphores". Mais maintenant c'est du passé, et Grégory et sa famille "sont très bien intégrés surtout que les étrangers représentent la majorité des habitants du village aujourd'hui" .

Dans les premiers mois pourtant, pas évident de s'acclimater à un tel environnement quand on a connu la frénésie de la ville. "Un vrai citadin ne pourrait pas vivre ici", concède Grégory. Mais il n'est pas le seul à avoir fait le choix d'un retour à la campagne. Marie-Dominique, 71 ans, est originaire du Bassin d'Arcachon. Elle se rappelle de son arrivée à Ourdon, il y a six ans, comme si c'était hier : "J'ai remonté le chemin, il était sept heures du soir. Et j'ai eu un coup de foudre en voyant l'endroit, comme si quelque chose me disait "c'est là". Je savais que c'était un tout petit village mais peu importait". Sa maison est située à quelques kilomètres du village, dans un hameau où elle vit seule avec son fils Julien.

Marie-Dominique et son fils Julien habitent une maison un peu particulière, à l'écart du village, sans eau courante ni électricité. © Radio France - Fanny Narvarte

Risque de jumelage

Chez elle, pas d'électricité ni d'eau courante, car sa maison , une ancienne grange qu'elle a rénovée, ne figure pas sur les cadastres. Elle utilise des panneaux solaires, et a fait mettre en place une captation depuis une source un peu plus en amont. Une vie qui peut sembler surprenante aujourd'hui, mais elle n'échangerai sa situation pour rien au monde. "On est en dehors du monde. Le jour où il y aura un problème, il y aura toujours un endroit où mes amis et moi pourront venir nous réfugier", confie-t-elle, très émue.

Un petite village certes mais "dont je suis fier, qui est bien entretenu. On est bien ici", explique Jean-Louis Crampe. L'indépendance et la singularité de la commune sont pourtant menacées. À terme, l'édile craint que le village ne soit jumelé avec ses voisins de Juncalas ou d'Ousté.