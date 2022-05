A Outarville, des familles dénoncent la vétusté de la maison de retraite

Ils n'étaient pas nombreux mais suffisamment pour créer un peu d'agitation. Des proches et parents des résidents de la maison de retraite d'Outarville ont manifesté ce mardi dans l'entrée de l'établissement. Ils dénoncent la vétusté des lieux et demandent en urgence des travaux de rénovation. " Depuis plus d'un an, plusieurs parties de la toitures sont bâchées et il y a de l'eau qui coule dès qu'il pleut beaucoup ou qu'il y a de gros orages" s'énerve Dominique Odile, dont le papa de 90 ans vit à la maison de retraite depuis 6 ans.

Il faut que le département se bouge et vite !

Une partie du toit de la maison de retraite est actuellement bâchée - Dominique Odile

Selon lui, deux chambres de l'établissement sont carrément condamnées car il y a de l'eau qui s'infiltre dans les prises électriques. "Aujourd'hui, ce sont deux chambres condamnées et puis après ce sera trois. Il faut que le département, qui est propriétaire des murs, intervienne et vite". Si le problème de toiture est une urgence, il y a aussi, selon les familles, des problèmes sur les sols dans l'un des bâtiments de la maison de retraite. " Le revêtement a déjà été refait mais régulièrement, il y a des bosses qui se forment. C'est très dangereux pour les résidents comme pour les personnels" précise Dominique Odile.

Le département du Loiret espère attaquer la rénovation cette année

De son côté, le Conseil Départemental du Loiret reconnait que la maison de retraite d'Outarville a besoin d'une grande rénovation sur la toiture, l'éclairage, les faux-plafonds, la peinture. " On est sur le dossier depuis plusieurs années" explique Christian Braux, le vice-président du département, chargé du Bien-Vieillir. "On a mis 2 millions d'euros au budget 2022 pour ces travaux. Mais, en accord avec la direction de l'établissement et le conseil d'administration, on a fait appel à un cabinet d'experts pour vérifier que tous les travaux prévus sont bien dans les normes". Cette expertise a lieu en ce moment et si tout va bien, le département espère lancer des travaux en 2022. En fait, le département veut que tout soit en ordre car à terme, il compte céder la gestion de cet Ehpad à un acteur associatif.