A Outreau, des jaunes participent à la rénovation d'entrées d'immeubles

Outreau

Certains jeunes boulonnais passent des vacances loin de la tété et des jeux vidéos. C'est dans le hall de trois immeubles d’un quartier d’Outreau, qu'ils sont occupés. Ils sont une vingtaine, participants à ce chantier jeune citoyens. Ils ont entre 12 et 17 ans et ils sont équipés de combinaisons de travail, de pinceaux et de rouleaux. C’est Shina qui raconte : "On a d'abord poncé avant de mettre de la lasure sur les portes. Et puis, on a repeint les murs. On nous a montré comment faire."

Je n'avais jamais fait de chantiers jeunes, mais je voulais essayer. C'est motivant.

Les habitants des immeubles apprécient également de voir que leur cadre de vie est amélioré. Et en prime, ils changent un peu de regard sur les jeunes.

Ces chantiers citoyens existent depuis 2007, dans l‘agglomération du boulonnais. Elle propose à des jeunes des centre sociaux de participer à des travaux. Il y a par exemple du débroussaillage ou des réhabilitations de clôtures, avec Eden 62, le gestionnaire des espaces naturels du département. Et il y a donc, ce coup de pouce donné aux bailleurs sociaux, comme ici, avec Pas-de-Calais Habitat.

Des récompenses pour ces jeunes

Ces jeunes sont d'autant plus motivés, qu’il y a une contrepartie à leur engagement. Après leur semaine de travail, l'agglo verse de l’argent pour ces groupes de jeunes, afin de concrétiser un projet, raconte Mohammed : "On aura un chèque de 750 euros, pour aller en montagne, avec notre asso. On va y faire du rafting, du canyoning, de la pêche... pas cet été-là, mais le suivant, le temps d'économiser de l'argent."

En échange de leur engagement, ces jeunes participent à des séances de karting et laser game et reçoivent des financements pour des projets collectifs. © Radio France - Matthieu Darriet

L’agglomération associe également ces jeunes au financement d’une association. 1.000 euros sont ainsi versés cette année à un foyer qui accueille des jeunes placés.

Eviter les rivalités de quartiers

Le but est aussi de créer de la cohésion entre ces jeunes, qui viennent de différents quartiers ou communes, avec parfois des rivalités. Alors, ils sont volontairement mélangés et ça fonctionne. Mathéo témoigne : "Il y a des fois où on se dispute, mais après on rigole. On est en petits groupes, c'est bien, pour travailler."

Vu qu'on commence à se connaitre, il y a une bonne ambiance.

Les animateurs confirment que ça fonctionne. Benoit Rougemont intervient au centre social du Détroit, à Boulogne : "Les deux groupes se sont bien entendus tout de suite. J"appréhendais ça, mais tout va bien !"

Ils sont autonomes ; ils se fixent des petits objectifs entre eux, c'est nickel.

Pour parfaire la cohésion du groupe, les animateurs comptent aussi sur deux demies journées de récompense, avec du karting et du laser game.