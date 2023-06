A Oxelaëre, dans les Flandres, la cantine des enfants c'est le restaurant

Oxelaëre, 265 boîtes aux lettres, 650 habitants, et un restaurant qui affiche complet presque chaque jour. ll est un peu plus de midi, ce mardi de juin, et au milieu des premiers clients attablés, arrive la classe de CM1/CM2 de retour d'un cours de natation. Ruben, Clara, Mathilde, Noé et Henri sont ravis de découvrir le menu, qui a été élaboré par une diététicienne : taboulé, poulet, tomate et salade pêche pour le dessert.

Les enfants traversent la salle de restaurant, échangent un bonjour avec les clients et montent à l'étage où une salle leur est réservée. C'est Mélanie, leur accompagnatrice, qui fait le service. Pour elle, cette pause repas au calme dans un vrai restaurant n'a que des avantages. "Les enfants sont fiers, et ils sont plus autonomes car ils sont heureux de manger au restaurant comme les grands. A la fin du service, ce sont eux qui viennent déposer leur assiette vide en cuisine. Ils sont aussi plus reposés avant de reprendre les cours l'après-midi."

Le menu est préparé par une diététicienne © Radio France - Sophie Morlans

Derrière cette idée un peu folle devenue une réalité en mars 2021, le maire de la commune des Flandres, Stéphane Dieusaert qui voulait remettre de la vie dans le village. Après avoir convaincu les collectivités, il a racheté et fait rénover un bâtiment proche de l'école, pour en faire un estaminet qui serve aussi de cantine aux enfants le midi.

Des enfants et un chef heureux

"Le restaurant doit chauffer la salle, et allumer son four chaque jour. Ce sont autant d'économies pour la mairie. Aussi, malgré la flambée des prix de l'énergie, le prix de la cantine n'a pas augmenté: 3 euros pour les parents", se réjouit l'élu.

Et surtout, les enfants sont d'accord pour dire que c'est bien meilleur. "Avant, les plats étaient surgelés. Et on n'avait pas le droit de parler pendant le repas.", se souvient Henri, qui vient de finir son assiette.

Le chef propose des produits locaux © Radio France - Sophie Morlans

Aux fourneaux de ce restaurant cantine, un chef heureux : Mickaël Monvoisin travaillait auparavant dans un restaurant de la métropole lilloise et faisait chaque jour le trajet vers la métropole lilloise. "Finis les bouchons sur l'A25. Je vis à côté de mon lieu de travail. Et surtout, mon métier a du sens, je vais chercher mes produits frais le matin."

La plus grande fierté du chef, c'est d'avoir fait goûter aux enfants un risotto aux légumes anciens: "Topinambours, panais, ils se demandaient un peu ce que c'était, mais ils ont finalement aimé". Et ce ne sont pas les seuls, puisque le restaurant affiche souvent complet le midi. La commune a réussi son pari : offrir des repas plus équilibrés aux enfants et remettre de la vie dans ce village des Flandres.

