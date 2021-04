À Pâques, les chocolats se vendent comme des petits pains

Les chocolatiers en cette période de Pâques ont le sourire. Les clients sont au rendez-vous. La tradition tient bon face au Covid... voir peut-être encore plus.

Lapins, oeufs ou créations plus sophistiqués, le chocolat s'éclate à Pâques.

Jo dans la boutique est perdue. Cette grand-mère de deux petits enfants cherche une figure en chocolat bien particulière, mais il n'y en a plus. "C'est dingue, vous avez été dévalisé, interpelle-t-elle le maître chocolatier. Vous n'avez plus de poule ?" Pourtant autour d'elle des lapins, des œufs, des cloches ou encore des poissons, mais ce que souhaite Jo, c'est une poule. Derrière sa frustration, elle a tout de même le sourire. Celui qui signifie que les traditions sont respectées et ce même avec la Covid.

L'oeuf: une valeur sûre à Pâques. © Radio France - Laurent Vareille

"Au premier confinement, nous nous sommes beaucoup inquiétés, explique Patrice Arbona, artisan chocolatier sur Vence. Mais les clients avaient très bien répondu. Alors cette année, j'étais rassuré et ça se confirme. La boutique ne désemplit pas et nous travaillons jour et nuit pour réapprovisionner les rayons".

Du chocolat au lait pour les enfants

Membre d'une coopérative de 160 chocolatiers, le Vençois est également passé à travers le problème de l'approvisionnement en matière première. "Nous avons par la coopérative nos propres plantations de cacao un peu partout sur la planète. De la qualité rien que pour nous ! Alors nous avons dés le mois de janvier pu nous fournir en cacao. Nous ne sommes pas tombés en panne."

L'artisan travaille avec des produits de qualité jusqu'au lait qu'il met dans ses chocolats les rendant plus doux pour un goût recherché à Pâques par les enfants notamment. Pas question de se rater car Pâques représente 30% à 35% des chiffres d'affaire.

Ensuite la période estivale est moins propice à la vente de chocolat. Elles redémarrent à l'automne et aux fêtes. La ruée dans les magasins en ce week-end pascal est donc une très bonne chose pour les professionnels, un peu moins pour notre ligne.