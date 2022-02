À Paris et en Île-de-France on est moins satisfait de sa vie que dans les autres régions

L'Insee publie une étude ce mercredi sur la "satisfaction de la vie". C'est à Paris et en Île-de-France que les gens sont le moins satisfait de leur vie. En grande couronne, le niveau de satisfaction est de 7,1 sur 10 (7,2 à Paris et en petite couronne) alors qu'il se situe à 7,4 au niveau national.

Êtes-vous satisfait de votre vie ? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question.

L'Insee a publié ce mercredi son étude sur la "Satisfaction dans la vie". Le niveau de satisfaction dépend de ce que vous vivez personnellement et en famille, des caractéristiques de l'endroit où vous habitez, de votre logement, de l'attractivité, de la richesse et du dynamisme de votre ville mais aussi de votre travail.

Selon cette étude, "les habitants des communes-pôle de l’aire de Paris, y compris Paris, ont déclaré un niveau de satisfaction très inférieur à la moyenne nationale, à structure sociodémographique comparable à celle de la population française".

En 2019, en France métropolitaine, le niveau de satisfaction sur "la vie que l'on mène actuellement" est en moyenne de 7,4 sur 10. Un niveau qui est plutôt resté stable depuis 10 ans.

À Paris et en grande couronne, le niveau de satisfaction est de 7,2, en petite couronne, il est de 7,1 sur 10.

Des niveaux de satisfaction très contrastés selon les départements

C'est en Essonne qu'on est le plus satisfait de sa vie (7,4 en moyenne) et en Seine-Saint-Denis qu'on est le moins satisfait (6,8).

Par rapport au reste de la région, le niveau de satisfaction reste minimal en Seine‑Saint‑Denis (− 0,3 point) alors qu’il culmine à Paris (+ 0,1 point).

Dans les départements de Seine‑Saint‑Denis, Val‑d’Oise et Yvelines, le niveau de satisfaction est significativement inférieur au reste de la région.

Dans les départements de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑d’Oise, les satisfactions relatives aux loisirs et aux relations sociales sont également significativement plus faibles que dans le reste de la région.

En revanche, la satisfaction moyenne vis‑à‑vis du travail y est la même qu’ailleurs.

C'est en petite couronne qu'on est le moins satisfait de son logement

Dans les départements limitrophes de Paris, les habitants sont moins satisfaits de leur logement que ceux qui habitent Paris. Ce résultat s'explique par le niveau moyen de satisfaction particulièrement bas de la Seine-Saint-Denis, précise l'étude.

La satisfaction concernant le logement est plus élevée à Paris qu’ailleurs en Île‑de‑France, que l’on tienne compte ou non du type de logement.

L’écart avec les autres départements est inférieur de -0,2 point pour l’Essonne, les Hauts‑de‑Seine et le Val‑de‑Marne. Il atteint -0,3 point pour la Seine‑et‑Marne, les Yvelines et le Val‑d’Oise et dépasse -0,5 point pour la Seine‑Saint‑Denis.

Les Parisiens souffrent plus qu'ailleurs d'être au chômage

Se trouver au chômage diminue, en moyenne, la satisfaction générale dans la vie de -0,62 point, mais se retrouver sans travail est plus durement ressenti à Paris et en Ile-de-France.

"Suivant l’endroit où il réside, la satisfaction d’un chômeur de province est supérieure de +0,3 à +0,5 points par rapport à celle d’un chômeur résidant à Paris", indique l'étude.