À Paris, la pérennisation des terrasses estivales divise

Des petites barrières en bois et des tables sur des places de stationnement : dans tout Paris, les "terrasses estivales" ont essaimé depuis le premier déconfinement, à l'été 2020. Plus de 8.000 demandes ont de nouveau été déposées pour en installer cet été selon le syndicat UMIH, et jusqu'au 31 octobre. Certains patrons d'établissements parisiens commencent même à faire leurs demandes pour 2022, bien qu'ils doivent s'acquitter d'un tarif forfaitaire depuis ce vendredi 1er octobre pour les maintenir.

Volonté de prolonger

La plupart souhaitent renouveler l'expérience sur la période du 1er avril au 31 octobre, comme proposé par la mairie de Paris. "Les gens apprécient les terrasses, même avec la fraicheur, ça va quand il y a un rayon de soleil !", lance Nicolas Amarger, responsable du Reinitas, dans le 4ème arrondissement. "Tout le monde est tellement content d'avoir plus de place dehors ! ajoute Juliette Aslandag, patronne du bistrot kurde Mala Bavo. Même moi, quand je vais manger ailleurs."

Garder un espace agrandi, plus agréable, est devenu indispensable pour attirer les clients, car la concurrence se fait plus rude confirme Thibault Jardon, patron du café Voulez-vous, quelques mètres plus loin : "avant, même en plein été, on avait un peu de monde à l'intérieur, explique-t-il. Dans la mesure où le nombre de terrasses a explosé, si on avait pas nos cinq tables supplémentaires, on ne serait pas rentable car les gens trouveraient ailleurs." Lui a choisi de demander le maintien de sa terrasse "éphémère" toute l'année, sur deux places de stationnement devant son établissement.

Des nuisances qui agacent

Mais en parallèle, certains riverains montent au créneau. Le "Réseau Vivre Paris !" a même déposé un recours pendant l'été pour dénoncer le nouveau règlement encadrant les terrasses éphémères : sans réponse de la mairie, une action en justice pourrait débuter à partir du 18 octobre au tribunal administratif. "La mairie et la préfecture n'arrivent pas à faire respecter les réglementations en vigueur, estime Gilles Pourbeix. Dans le nouveau règlement, le dispositif prévoyant un espace d'1,60 mètres pour le passage des personnes à mobilité réduite n'est pas prévu !"

"On se retrouve à marcher sur la chaussée, il y a une explosion du bruit et des nuisances, avec aucun respect ni régulation, dénonce de son côté Aude, membre du collectif "Droit au sommeil". Un collectif qui n'exclut pas non plus des actions en justice : "au départ, des terrasses éphémères, d'accord. Ensuite, il y a eu un putsch de _dire qu'elles deviennent pérennes sept mois par an, c'est énorme_, lance Aude. Sans compter les établissements qui ne respectent pas les règles." Au grand dam de certains d'entre eux : Juliette Aslandag craint ainsi de ne pas obtenir le renouvellement de son extension de terrasse l'an prochain, car certains établissements du quartier n'ont pas joué le jeu et ont provoqué des nuisances.