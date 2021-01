À Paris, la police tente de faire respecter le couvre-feu à 18 heures

La France se vaccine, la France a du mal à faire baisser le nombre de patients Covid-19 hospitalisés, la France est donc toujours soumise à un couvre-feu à 18 heures. Si, en semaine, nombreux sont les citoyens à pouvoir présenter une attestation prouvant qu'ils sont sur le chemin de retour du travail, le week-end, ce n'est pas la même chanson.

La Préfecture de Police de Paris avait décidé ce samedi 23 janvier, comme tous les jours, de poursuivre les contrôles du respect du couvre-feu. Chaque jour, de nombreux citoyens sont contrôlés par des agents mobilisés, dont ce n'est pas la seule mission. Ce samedi, nous avons pu assister à une opération, dans le quartier des Halles.

"On ne va pas verbaliser quelqu'un à 18h01", attaque d'emblée un membre de la brigade de contact. En effet, au début, les agents demandent simplement aux personnes de rentrer chez elles, puis les contrôles d'attestation débutent. Ce soir-là, tout le monde est en règle, même si ce n'est pas toujours le cas. "Dans l'ensemble, les gens comprennent et sont sympathiques avec nous", glisse un policier. Il faut également souligner que les forces de l'ordre s'évertuent à ne pas faire trop de zèle.

On sait qu'on est dans une période que certaines personnes vivent mal, ça peut créer des tensions. Dix-huit heures, cela représente une heure difficile à tenir quand on vient faire les soldes et qu'on habite en banlieue par exemple -la commissaire Thorel, de permanence ce samedi soir