À Paris, les boutiques pour réparer son électroménager se développent peu à peu

Derrière le comptoir de la boutique Les Etablis, Laurent Le Guyader, électronicien, est penché sur le moteur d'un balai vapeur. "Il y a une petite réparation à faire sur la carte électronique, donc il faut que je la change", explique l'électronicien. Depuis des semaines, passent entre ses mains des fers à repasser, des lisseurs à cheveux, des micro-ondes... Tout ce qui n'est pas de son ressort, dans l'électronique, est confié à une trentaine d'artisans spécialisés.

Hausse des demandes

"On ne s'attendait pas à avoir 700 demandes de réparation en un peu plus de six mois ! s'exclame Juliette Karpa, co-fondatrice des lieux avec Corine Ngotat. On doit maintenant répondre dans des délais, ne pas faillir sur la qualité des réparations. On est très contentes de voir qu'il y avait une vraie demande, que l'offre n'était pas là, et qu'on peut satisfaire maintenant les demandes des consommateurs qui essaient de faire mieux."

Dans cette boutique, il y a 15 euros ou 25 euros de prise en charge, avant des suppléments éventuels "si les pièces détachées sont chères ou si cela nécessite beaucoup de manœuvre", précise Laurent Le Guyader. Porte de la Chapelle, la boutique-atelier RepareSeb, centrée sur l'électroménager, applique plutôt des forfaits à chaque type d'appareil : 30 euros pour une cocotte-minute, 70 euros pour du gros électroménager.

"On a des personnes qui viennent pour nous demander de ressouder une pièce ce qui n'est pas cher, d'autres qui par souci écologique veulent réparer dans tous les cas, énumère Raphaël Boccheciampe, responsable d'exploitation de RepareSeb. Après, on a des clients qui tiltent face au devis, s'il y a beaucoup de réparations. Au vu de la différence de prix, ils préfèrent racheter un neuf. S'ils veulent vraiment changer, on essaie de les orienter vers nos produits reconditionnés jusqu'à -50%." Des prix qui n'ont pas empêchés la boutique de réaliser 650 réparations en avril, le double de l'an dernier, une partie des produits étant redirigés depuis une grande chaine de magasins d'électroménager dont elle est partenaire.

Dans l'atelier de RepareSeb, porte de la Chapelle, cinq salariés en insertion professionnelle s'occupent de réparer le petit électroménager © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Questions autour du "bonus réparation"

En fin de semaine, RepareSeb espère passer un nouveau cap pour réduire ses prix auprès des clients : la boutique doit passer un audit pour le label Quali Repar, nécessaire pour permettre aux clients de bénéficier du "bonus réparation", lancé en décembre par le gouvernement, et qui va de 10 à 45 euros selon les appareils. "Je pense que ça va bien aider les clients, les inciter à faire des réparations, et ne plus se poser la question de jeter, lance Raphaël Boccheciampe. On rentre dans un cycle d'entretien des produits."

Le cahier des charges est pourtant lourd, souffle-t-il, et l'audit est en lui-même coûteux. C'est en partie ce qui pousse Les Etablis, de leur côté, à ne pas accepter la proposition de label Quali Repar qui leur a été faite. "On n'a pas les reins assez solides pour l'instant au niveau de la trésorerie, explique Juliette Karpa, il faut accepter des délais de remboursement par l'Etat qui ne sont pas très clairs."

Les réparateurs agréés doivent en effet accorder le bonus à leurs clients sous forme de remise immédiate sur la facture, avant que l'Etat ne paie la différence. "Surtout, on ne veut pas induire de fausses croyances, laisser penser que toutes les réparations de grille-pains ou toutes celles d'aspirateur coûtent la même chose, conclut la cofondatrice des Etablis. Un même appareil peut avoir des pannes différentes et le coût n'est pas le même s'il y a des pièces détachées à remplacer."