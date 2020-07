À Paris, les gestes barrières compliquent le quotidien des aveugles

À cause de l'épidémie, le quotidien des Franciliens a changé. Le port du masque est obligatoire dans les transports, le gel hydroalcoolique conseillé à l'entrée des magasins, les terrasses s'étalent sur les trottoirs... De nouvelles habitudes pour beaucoup qui compliquent la vie des aveugles."C'était déjà compliqué avant, mais là, on se retrouve avec un trottoir pratiquement rogné, il faut parfois descendre sur la chaussée pour contourner une terrasse de café", déplore Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles de France, lui-même non-voyant. Difficile aussi de respecter les gestes barrières, puisque la nouvelle signalisation dans les transports ou les boutiques n'est pas adaptée aux aveugles qui ne détectent pas les auto-collants au sol avec leur canne.

"Nos yeux sont au bout de nos doigts"

Comment avancer dans une société où le toucher n'a plus sa place ? Pour s'orienter, les aveugles se servent beaucoup de l'ouïe, mais aussi de leurs mains, notamment au moment des courses. "Pour nous, nos yeux sont au bout de nos doigts ! Très délicatement, je passais mon doigt sur les fruits et légumes, ça m'indiquait le degré de maturité, la grosseur, même la fraîcheur, mais depuis les gestes barrières, j'ai arrêté", affirme Vincent Michel, par peur d'effrayer les autres clients inquiets à cause de l'épidémie.

Dans les transports, déjà difficiles d'accès à Paris pour les voyageurs handicapés, il faut désormais respecter un sens de circulation et les mesures de distance. "Tant dans le métro que dans les tramways, on peut se retrouver entassés les uns sur les autres, quand on y voit pas on ne sait pas forcément où se repérer", ajoute le Montpelliérain qui travaille à Paris.

ECOUTEZ - Le reportage de la rédaction. Copier

Des contacts difficiles

La difficulté liée au covid-19 qui pèse le plus sur le moral des aveugles est la perte de contact humain avec les passants, méfiants à cause de l'épidémie."Dès qu'on demande de l'aide, d'habitude, à une personne dans la rue, on accroche son bras et puis la personne nous emmène à droite, à gauche, mais aujourd'hui, on nous dit : "Venez par ici, venez par là", en se tenant à trois mètres de nous, mais nous, on n'a pas la gale !" insiste Thierry Jammes, vice-président de la Fédération des aveugles de France chargé de l'accessibilité.

"Les gens ont peur... Mais nous ce qu'on demande surtout c'est de la bienveillance, que si on a besoin d'aide que quelqu'un puisse venir à notre contact, c'est simplement renouer, redonner du sens à l'humain", ajoute-t-il.