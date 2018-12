À Paris, les lycéens manifestent dans le calme et sous la pluie

Plusieurs centaines de lycéens ont défilé dans les rues parisiennes ce vendredi 7 décembre 2018. Ils sont partis de la place de Stalingrad et ont marché jusqu'à la place de la République. Ils manifestaient contre les réformes du bac et du lycée.

Paris, France

Plus d'un millier de lycéens franciliens se sont donnés rendez-vous sur la place de Stalingrad ce vendredi. Ils ont manifesté pour dénoncer les réformes du bac et du lycée portées par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Des enseignants et des élus ont tenu à être présents pour protéger les élèves d'une éventuelle répression policière.

Les adolescents qui se sont rassemblés ce midi ont chanté pendant une heure et demie dans les rues de Paris, jusqu'à la place de la République. Élie est en classe de première dans un lycée de Montreuil, il explique qu'il redoute les violences policières : "On voit des images de lycéens dans le coma parce qu'ils ont reçu une grenade en pleine tête ou encore éborgnés parce qu'on leur a tiré dessus au Flash-Ball, ce n'est pas tolérable."

Des professeurs ont accompagné les lycéens, c'est le cas de Géraldine Decamps, prof d'histoire géographie dans un lycée du XXe arrondissement de Paris : "On est inquiets pour nos élèves, ce qui se passe en terme de répression, c'est inadmissible. On vient pour montrer qu'il y a des adultes et que la police ne peut pas faire n'importe quoi contre nos jeunes." Des élus franciliens ont aussi pris place dans le cortège pour les mêmes raisons.

Une poubelle incendiée sur la place de la République et toujours plusieurs centaines de lycéens qui manifestent #paris#manif#lyceepic.twitter.com/hAPKYRO4is — France Bleu Paris (@francebleuparis) December 7, 2018

Les lycéens qui manifestent contre la réforme du bac et du lycée sont arrivés sur la place de la République, en chantant ! #paris#manif#lyceepic.twitter.com/pHJydNalXz — France Bleu Paris (@francebleuparis) December 7, 2018