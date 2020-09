À Paris, protocole sanitaire renforcé pour l'arrivée du Tour de France

C'est une tradition depuis 45 ans maintenant : l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées à Paris. Arrivée prévue entre 18h et 19 ce dimanche 20 septembre 2020 avec, à cause de l'épidémie, un protocole sanitaire renforcée autour de la 21ème et dernière étape de 122 kilomètres en Ile-de-France. Jauge fixée à 5.000 spectateurs et dispositif de sécurité pour que rien ne puisse jouer les trouble-fêtes.

Le même dispositif que dans les zones rouges

Le public est limité par un comptage et ne doit pas dépasser les 5.000 spectateurs sur les Champs-Elysées. Si vous voulez venir applaudir les coureurs, vous allez rencontrer des dispositifs de filtrage de la préfecture qui conseille d'ailleurs sur Twitter de profiter de l'arrivée... en restant sur son canapé. Personne pour le sprint final, personne sur la ligne d'arrivée, ni au podium et personne non plus le long de la rue de Rivoli, fermée au public. Le port du masque est comme partout dans Paris obligatoire à partir de 11 ans et chaque spectateur doit respecter une distance d'un mètre de sécurité.

Concernant la sécurité, dispositif habituel : possibles palpation de sécurité, inspection visuelles, fouilles des sacs et des bagages. Les stations de métro sont fermées aux abords de l'arrivée, interdiction aux automobilistes de circuler sur les Champs-Élysées de 7h30 à 22h, tout comme sur la rue de Rivoli.