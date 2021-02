A Paris, un bar ouvre ses portes aux étudiants pour qu'ils puissent y travailler

Le Pavillon des Canaux c'est une petite maison au bord de bassin de la Villette dans le nord de Paris. Plus habitué aux soirées étudiantes, expositions d'art, et retrouvailles entre amis qu'à l'ambiance studieuse d'une bibliothèque universitaire. Et pourtant, ce jour-là, le lieu est très calme.

Comme une maison

Après avoir sonné à la porte côté rue, vous pénétrez dans un bâtiment comme une petite maison. A l'étage cinq pièces distinctes, et dans l'une d'elles, Manon, étudiante en master 2 : "Je suis venue parce que travailler dans ma chambre cela est devenu très compliqué", explique la jeune femme en master à Paris Diderot. "Je fais tout sur mon lit. Je mange, je travaille, je dors. Au bout d'un moment, je n'en peux plus."

Ici elle peut se connecter gratuitement au wifi, on lui offre un café et du gel hydroalcoolique à l'arrivée, "nous ne sommes pas nombreux, là j'ai une pièce pour moi toute seule alors les distances sont respectées", poursuit-elle. Dans l'autre pièce, Raphaël, également en master 2, est là depuis ce matin et retrouve enfin un peu de motivation. "Cela va faire un an que je vis dans ma chambre. cela n'est plus du tout un espace de travail où j'arrive à me concentrer", raconte le jeune homme. "Depuis ce matin j'ai réussi à boucler deux ou trois dossiers sur lesquels je n'avançais pas depuis des semaines."

Renouer avec la vie d'avant

Un peu plus loin Orane pianote sur son ordinateur. Echappée elle aussi de son studio, elle retrouve ici le gout de la vie d'avant : "C'est un endroit où je venais avant la crise sanitaire, pour boire un verre de temps en temps. Etre ici me rappelle ce temps-là. Cela me fait du bien. Cela permet aussi de rencontrer un peu de monde, et de renouer avec l'ambiance des relations sociales que l'on a créées ici", explique t-elle.

Le Pavillon des Canaux peut accueillir jusqu'à quinze étudiants par jour, du mardi au jeudi, de 10h à 17h. Il faut s'inscrire en ligne.