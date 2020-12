Alors que l'on s'apprête à passer à l'année 2021, un collectif de voisins du 14ème arrondissement de Paris a distribué plus de 1.000 gâteaux pour les plus démunis, avec l'aide de l'association Emmaüs.

À Paris, un collectif de voisins et Emmaüs distribuent 1.000 gâteaux pour les plus démunis

Passer à l'année 2021 en étant solidaire. À Paris, des habitants ont réalisé bénévolement plus de 1 000 gâteaux, à l'appel d'un collectif de voisins du 14ème arrondissement et d’Emmaüs. Ils ont pu être distribué le 31 décembre aux plus démunis.

Plus de 1.000 gâteaux distribués

D'habitude, le passage à une nouvelle année est l'occasion pour les associations d'organiser des réveillons solidaires. Coronavirus oblige, il n'a pas été possible d'en organiser cette fois-ci. À la place, un collectif de voisins du 14ème arrondissement de Paris, les "Hypervoisins", et l'association Emmaüs ont donc distribué plus de 1.000 gâteaux aux plus démunis.

Pour remplir leur défi, ils ont lancé un appel aux habitants de Paris et des alentours. Tout le monde pouvait préparer un gâteau et l'apporter à temps pour qu'il soit distribué le 31 décembre 2020, juste avant le passage en 2021. Mission réussie, comme on peut le voir sur les photos partagées sur les comptes Twitter du collectif et de l'association.