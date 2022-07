A Paris, une grande clean walk pour nettoyer le parc André-Citroën

Une grande clean walk a eu lieu ce dimanche au parc André-Citroën. L'événement était organisé par la branche parisienne de l'association Clean Walker, avec quelques stands d'associations partenaires. Objectif : sensibiliser petits et grands au tri des déchets et à l'importance du recyclage.

Ce dimanche s'est tenue une grande clean walk au parc André-Citroën, dans le XVe arrondissement de Paris. Un rassemblement pour ramasser les déchets du parc et de ses alentours, organisé par la branche parisienne de l'association Clean Walker. Au milieu du parc, quelques tentes sont installées pour informer les passants sur les déchets, la pollution des sols et des eaux et le tri.

Au bout de quelques minutes, les sacs poubelles se remplissent : mégots, emballages de chips ou de bonbons, et masques sont ramassés. Pour Elliot Démètre, secrétaire général de Clean Walker, ces quelques déchets représentent un vrai risque pour l'environnement : "Tout ce qui est jeté dans la Seine finit dans la mer. Ces déchets vont mettre plusieurs dizaines d'années à se décomposer et vont pourrir les sols et les eaux. Ça va rendre toxique nos villes, nos sols et s'infiltrer dans les nappes phréatiques."

On ne se rend pas compte de l'impact que va avoir un simple petit déchet par terre. - Elliot Démètre

Parmi les participants, beaucoup d'enfants qui ont entraîné leurs parents. C'est le cas de Bruno qui accompagne ses deux filles Juliette et Clara, 11 et 7 ans. "Ce sont elles qui souhaitaient le faire, donc c'est important de les encourager, et puis c'est important de les sensibiliser à ce genre démarche, pour améliorer la société". Si Juliette veut "rendre plus propre la planète", Clara s'engage pour les animaux : "Je veux sauver la planète parce que les animaux sont jolis et je n'ai pas envie qu'ils disparaissent". Sébastien pique-niquait avec sa fille et une amie du même âge : "Il faut préserver la nature, car elle est précieuse, c'est mal de polluer", affirme Lucile. Lui est déjà engagé dans une démarche écologique chez lui : "J'ai des poules donc je leur donne le compost pour recycler : on donne des déchets, des restes de nourriture et ça produit des oeufs !"

Pour la clean walk, on s'quipe : gants, sacs poubelles et pinces de ramassage. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

La clean walk, ça peut aussi être une manière de se déculpabiliser, comme Géraldine qui vient avec son fils Octave, 9 ans. "Quand je pense aux efforts qu'on pourrait faire, quand on n'achète pas tout en vrac, quand on loue une voiture, quand on prend l'avion pour les vacances, c'est aussi un moyen de se dire : sur certaines choses, je lâche prise et à côté, même si ce n'est pas grand chose, j'essaye de mettre ma petite pierre à l'édifice."

Puisque cette marche est soutenue par la mairie du XVe arrondissement, Alice Dewatre, co-responsable de la branche parisienne de Clean Walker, y voit un signe de l'importance grandissante de l'écologie dans la sphère politique : "Effectivement, on n'est pas tous scientifiques, on n'a pas tous les clés pour comprendre les enjeux, mais on peut se renseigner auprès des bonnes personnes, qui sont expertes sur ces questions. Alors oui, la question écologique est prise en compte, on ne peut pas dire que rien ne se passe, mais il faut aller plus loin !"

Pour moi, l'écologie n'est pas une option : si la planète va mal, on ne peut pas mettre un petit pansement et attendre que ça passe. -Alix Dewatre

Mais d'autres ne sont pas convaincus, comme Ludovic. "Ça me dégoûte quand je vois un déchet par terre, je suis obligé de le ramasser. On est dans une société de surconsommation, on consomme, on fabrique...etc." D'après lui, le retour de bâton n'est pas loin et il sera douloureux : "Quand nos plages seront couvertes de déchets, peut-être qu'on prendra conscience que trop de déchets ont été fabriqués et qu'il ne fallait pas en fabriquer autant. Là pour l'instant, comme ce n'est pas sous nos yeux, on ne voit pas trop : on sait qu'il y a un continent de plastique qui s'est formé dans le Pacifique, mais il faut les avoir sous les yeux pour comprendre qu'il y en a trop."

Ava, 5 ans, est l'une des plus jeunes de la clean walk et elle s'entraîne à utiliser la pince de ramassage. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

L'espoir vient plutôt de la jeune génération très engagée, car il n'y a pas d'âge pour préserver la planète, comme Ava, 5 ans, qui clame haut et fort : "Parce que sinon, les déchets peuvent rendre la planète malade !" Message reçu cinq sur cinq.