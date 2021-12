Pyrénées-Orientales : Les détenteurs d'armes à feu devront les déclarer en ligne

Cela concerne 27 500 personnes dans le département : à partir de l'année prochaine, il faudra déclarer ses armes à feu en ligne. C'est le dispositif SIA (Système d'Information sur les Armes) qui a été présenté ce lundi par la préfecture et qui remplacera le système AGRIPPA. L'objectif : simplifier les démarches et permettre d'avoir plus de données sur les armes en circulation dans le département. "Le dispositif actuel fait une sorte de traçabilité des détenteurs", explique Didier Sartre, chef du bureau des polices administratives de sécurité à la préfecture, "le but, maintenant, c'est de faire une traçabilité des armes détenues par les particuliers".

"Cette déclaration se fera comme vus déclarez vos impôts" - Gilles Tibié, directeur de la Fédération départementale de chasse

Plus besoin désormais de faire des allers-retours à la préfecture avec des photocopies de justificatifs, désormais, tout se fera sur internet, via un portail sécurisé. Il faudra renseigner le numéro de série de son arme et fournir les documents demandés. "Cette déclaration se fera comme vous déclarez vos impôts, comme vous faites des commandes en ligne sur différents sites. Je pense que c'est une excellente chose", se réjouit Gilles Tibié, directeur de la Fédération de chasse dans le département.

Un accompagnement pour les moins aguerris

Un changement qui peut faire peur aux moins connectés d'entre nous, mais la préfecture se veut rassurante : les armuriers, les fédérations et les maisons France Service pourront accompagner les utilisateurs qui ne maîtrisent pas les outils numériques.

Les armuriers ont d'ailleurs pu commencer à utiliser cette plateforme dès le début de l'année, pour déclarer la vente d'armes, mais avec quelques couacs techniques selon Marc Bouzan, qui travaille à Ille-sur-Têt : "Quand on se retrouve avec un client qui fait trois heures de route pour venir acheter une arme à feu, et que le fameux portail tombe en panne, on ne peut pas légalement lui vendre une arme à feu. Donc, on a fait des déclarations sur format papier. Et puis on les a refaites informatiquement. Donc on a fait beaucoup de travail en double", regrette-t-il.

Cette plateforme sera ouverte dès le 8 février aux chasseurs, puis elle sera accessible aux licenciés de tirs sportifs et enfin aux collectionneurs. Ils auront jusqu'au mois de juillet 2023 pour créer leur compte en ligne.