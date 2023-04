A partir de ce soir, une trentaine de bars et restaurants d'Orléans peuvent ouvrir jusqu'à 2h du matin

Ne dites plus "charte de bonne conduite", mais "charte estivale" ! Le dispositif créé en 2002 par la ville d'Orléans pour permettre aux bars et restaurants de fermer un peu plus tard pendant les beaux jours, moyennant quelques engagements, change de nom. Un changement purement symbolique, car dans la pratique, les règles restent les mêmes - y compris pour les terrasses, et ce malgré les revendications de la profession.

ⓘ Publicité

Les terrasses resteront fermées à 1h du matin

Les représentants locaux de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) n'ont en fait obtenu gain de cause que sur le changement de nom. "Charte de bonne conduite, cela avait une connotation à la fois enfantine et répressive", concède Florent Montillot, le Premier adjoint au maire d'Orléans qui a donc accepté l'appellation "charte estivale". Une modification validée par la préfecture, "car ce dispositif, ne l'oublions pas, insiste l'élu, est une dérogation à l'arrêté préfectoral qui fixe à 1h du matin l'heure de fermeture des bars et restaurants dans le Loiret."

Mais sur le fond, donc, rien ne change : les établissements signataires s'engagent à lutter contre les nuisances sonores et à faire de la prévention sur l'abus d'alcool ; en échange, ils peuvent rester ouverts jusqu'à 2h du matin au lieu d'1h - mais uniquement à l'intérieur, pas sur les terrasses où cela reste 1 h du matin. Sur ce point, les restaurateurs n'ont toujours pas réussi à convaincre la ville, regrette Jean-Louis Jama, qui a négocié la charte cette année pour l'UMIH45. "Cela reste une revendication, souligne-t-il, parce que le monde évolue, que les gens sortent de plus en plus tard, et qu'il est très compliqué de faire partir tous les clients en terrasse à 1h du matin, en plein été."

35 établissements signataires cette année

"Ce n'est pas à l'ordre du jour, répond Florent Montillot, parce qu'il faut veiller au bon équilibre entre d'un côté le besoin d'animation pour la ville, pour la jeunesse, pour la population et de l'autre côté le respect d'un environnement, le respect d'un voisinage : c'est ce bon dosage que l'on vise." L'élu reste donc inflexible, mais cette position ne sera pas tenable à terme, pense Jean-Louis Jama : "La ville veut avoir de plus en plus d'ambition touristique, or cette question des terrasses fait partie des problématiques. Sans compter que l'arrivée d'étudiants en centre-ville, avec le transfert de la faculté de droit sur le site Madeleine prévue pour 2025-2026 va forcément bouleverser les choses." Conclusion : "On remettra le sujet sur la table."

En attendant, cette charte estivale entre en vigueur ce vendredi soir et jusqu'au 28 octobre : les jeudi, vendredi et samedi pour mai et octobre ; tous les jours de la semaine en juin, juillet, août et septembre. Cette année, 35 établissements ont signé la charte : ils n'étaient que 28 l'an passé, signe d'un réchauffement des relations entre la ville et les gérants de bars et restaurants, après les récriminations de l'an passé liées à la sortie de la crise Covid.