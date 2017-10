"On a pas le droit de s'attaquer aux pompiers" : 250 habitants de Pissevin à Nîmes marchent en soutien aux Pompiers

Une marche en soutien aux pompiers agressés récemment quartier Pissevin a eu lieu ce vendredi après-midi. 250 personnes ont participés pour dire non à la violence.

C'est la réaction des habitants qui ne veulent pas d'amalgames entre leur quartier et les "voyous" qui ont attaqué il a y a deux semaines un équipage de trois pompiers aux cocktails Molotov. 250 personnes ont marché dans le quartier Pissevin à Nimes ce vendredi pour dire non à la violence, à la délinquance. Une marche à l'initiative du collectif "mille couleurs" pour la lutte contre les discriminations et l'intégration dans les quartiers. Parmi les habitants, Zohra, cette femme de 59 ans a peur que les pompiers ne viennent plus dans son quartier a cause de ces "débiles".

"Touche pas à mon pompier" disent certains manifestants © Radio France - Fabien FOUREL

Si demain ces jeunes pouvaient comprendre qu'un problème de santé peut arriver à leur parents ou même a eux, ils arriveraient a comprendre que c'est de la bêtise ce qu'ils font [...] c'est quoi ça caillasser des pompiers, jeter des cocktails Molotov ? c'est débile et je trouve ça bas". Zohra

Ecoutez la colère de Zohra, une habitante de Pissevin Copier

Les marcheurs se sont ensuite réunis sur un rond point pour une photo et pour quelques discours au cœur du quartier. L'Imam de la Mosquée de Nîmes Nourredine Essadik a pris la parole lui aussi. Il a voulu sensibiliser à l'éducation les parents mais il dénonce le laxisme de l'Etat.

Un discours pour finir le rassemblement © Radio France - Fabien FOUREL

Aujourd'hui on ne peut plus donner une fessée a un enfant, les parents sont immédiatement pris pour cible par l'assistance sociale ou l'école. Il faut laisser les parents éduquer leurs enfants".

Une marche d'un peu plus d'une heure pour marquer l'affection pour les pompiers qui étaient présents. Une marche pour dire aussi que Pissevin n'est pas un quartier de non-droit.