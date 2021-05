À Pau, avec la réouverture des terrasses, la navette étudiante reprend du service

Tous en terrasse depuis ce 19 mai, mais encore faut-il modérer sa consommation et anticiper le retour à son domicile. Pour rappeler les bons gestes, pas seulement les gestes barrières contre le Covid, l'association la navette étudiante de Pau a repris ses tournées pour aller à la rencontre de la jeunesse.

Retrouver le plaisir des terrasses... avec modération

Depuis ce mercredi 19 mai, les terrasses sont à nouveau bondées, en particulier à Pau, sur le boulevard des Pyrénées. Un esprit d'euphorie qui ne doit pas nous faire oublier les bons réflexes affirme Christophe Gomez, de l'association la navette étudiante de Pau. "On est de retour sur le terrain pour rappeler qu'on est là et qu'on propose une solution sécurisée aux étudiants pour rentrer chez eux". Jusqu'à 21h30, la navette peut ainsi ramener les jeunes à l'arrêt de bus le plus proche de chez eux. "Avec le couvre-feu on fonctionne comme ça pour le moment car les lignes de bus F et de T1 à T4 sont opérationnelles à cette heure. Mais évidemment, si un étudiant est dans le besoin, on peut le ramener carrément devant sa porte" assure Christophe Gomez.

Une prévention essentielle car beaucoup de jeunes méconnaissent encore l'existence de cette navette. "Cela fait longtemps qu'on est à la fac et vraiment on connaissait pas ! Et franchement je suis impressionnée, j'aime bien l'idée" lance une étudiante en droit, attablée en terrasse avec des amies. Le tarif en navette est de un euro par personne. L'équipe de l'association la navette étudiante de Pau est joignable au 06.28.33 00.28.