À Pau, dans les restaurants "les clients jouent le jeu" avec le pass sanitaire

Les nouvelles consignes concernant le pass sanitaire sont affichées devant le restaurant No Comment, à Pau.

Place Clemenceau, devant le restaurant No Comment, des cordelettes entourent la terrasse. "C'est pour éviter que les personnes s'assoient en arrivant d'un peu partout" explique Lucile, la responsable du service. Grâce à ce système, les clients arrivent par seulement deux entrées. Pour le personnel, le contrôle du pass sanitaire est plus facile. "Pour l'instant tout le monde joue le jeu, on a juste eu deux personnes qui n'avaient pas leur justificatif qui ont été refusées", continue Lucile. En ce lundi, ce n'est pas tellement le pass sanitaire qui dissuade les clients de venir déjeuner en terrasse, mais plutôt le fait qu'ils soient partis "profiter du beau temps sur la côte", estime la responsable du restaurant palois.

Encore quelques craintes

La seule crainte de Lucile, c'est pour le service du soir. "Souvent, une personne rejoint un groupe d'amis qui est déjà installé. Ce qui va être difficile c'est de se souvenir si on a contrôlé tout le monde". Elle pointe également une perte de temps, comme Franck qui travaille au restaurant Le Boulevard, boulevard des Pyrénées : "Ca prend une ou deux minutes par client, donc forcément ça fait perdre du temps". L'employé n'a pourtant refoulé personne ce lundi, "les clients jouent le jeu, c'est même eux qui anticipent et montrent directement leur QR code".

Même constat au restaurant Henri IV, où travaille David, qui s'attendait à avoir moins de clients que d'habitude. Mais finalement "la terrasse est pleine, on a juste une personne qui n'avait qu'une seule dose et qu'on a refusé".