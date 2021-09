À Pau, la confusion des restaurateurs face à la prolongation du port du masque dans les Pyrénées-Atlantiques

La fin du masque dans les lieux avec pass sanitaire, ça n'est pas pour tout de suite dans les Pyrénées-Atlantiques. Le préfet du département a pris un arrêté ce mardi 7 septembre pour prolonger l'obligation de port du masque dans les lieux accueillant du public, même ceux où le pass sanitaire est demandé. Ce qui veut dire que les professionnels de la restauration, les caissiers dans les cinémas ou encore dans les salles de spectacles doivent garder le masque pour le moment.

Pêche aux informations

La mesure a été prolongée jusqu'au 15 septembre, alors que dans certains départements français, depuis la rentrée, c'est au contraire la libération, avec des serveurs qui tombent le masque par exemple à Limoges ou au Mans. Une situation qui crée beaucoup de confusion dans les Pyrénées-Atlantiques, notamment chez les restaurateurs qui ont du mal à être bien informés des évolutions de la réglementation, et à qui il tarde de laisser le masque à la maison.

"Depuis dimanche, on cherche les informations pour savoir si on peut l'enlever ou si on ne peut pas l'enlever" témoigne Nathan, responsable de salle au Café du Passage, en plein centre-ville de Pau. Lui et son équipe n'étaient pas en courant du nouvel arrêté du préfet, tout comme bien d'autres restaurateurs de la ville, dont certains font par conséquent le service sans masque. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer, puisque Nathan, après avoir appelé le syndicat des restaurateurs du département, a carrément tenté de joindre la préfecture, mais sans succès.

"Vivement la fin" du masque

Une situation de "flou artistique" comme le décrivent certains professionnels, qui agace Salomé. Elle travaille dans une brasserie à deux pas du château de Pau. "On fait un pas en avant, deux en arrière, du coup on arrive plus trop à se projeter, alors qu'au départ avec l'instauration du pass sanitaire on a vu une lumière au bout du tunnel en se disant qu'on n'allait plus devoir porter le masque". Alors apprendre que le port du masque reste obligatoire jusqu'au 15 septembre, c'est un coup dur. "C'est compliqué à gérer pour nous parce qu'on a qu'une envie, c'est de l'enlever" explique Nathan, avant d'ajouter "vivement la fin".

L'arrêté a été prolongé par le préfet en raison d'une situation épidémique encore trop dégradée dans les Pyrénées-Atlantiques : le taux d'incidence continue de descendre, mais la pression sur l'hôpital est toujours forte selon la préfecture, avec 100 patients hospitalisés pour covid sur tout le département, dont 13 en réanimation.