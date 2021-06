À Pau, le centre social du Hameau organise des ateliers pour apprendre à des mamans à faire du vélo

Un éducateur sportif leur a appris les réglages, puis la technique pour tenir en équilibre sur un vélo. Six mamans, qui n'ont jamais appris à pédaler, vont désormais pouvoir accompagner leurs enfants en promenade ou aller travailler à bicyclette.

Tout est parti d'une sortie vélo, qu'une bénévole du Centre social du Hameau, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), souhaitait organiser pour un groupe de six adultes, arrivées il y a peu en France. Aucune d'entre-elles n'avaient appris à en faire. Fatima Baïna, la coordinatrice du groupe, a donc pris contact avec le service mobilités de la Ville de Pau qui a engagé un prestataire, éducateur sportif, pour mettre en place des ateliers pour apprendre à faire du vélo.

Les six mamans et jeunes adultes, frustrées, pour certaines, de ne pas pouvoir accompagner leurs enfants et maris en balade ou de ne pas pouvoir aller travailler à bicyclette, n'ont eu besoin que de deux séances, sur le parking du Zénith de Pau, avant de donner leurs premiers coups de pédales seules.