À Pau, les manifestants contre le pass sanitaire voulaient interpeller les élus

Une nouvelle manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants s'est tenue ce samedi pour le 8e week-end de mobilisation nationale. Les manifestants avaient invité François Bayrou et les parlementaires béarnais à venir échanger avec eux. Ils ne l'ont pas fait.

À Pau, ce huitième samedi de mobilisation contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire aura été marqué par le rendez-vous manqué entre les manifestants et les politiques. Ils avaient envoyé des invitations à des parlementaires, des députés du Béarn comme Jean Lassalle, David Habib, Jean-Paul Mattei ou Josy Poueyto. Mais aussi le maire de Pau et Haut-commissaire au plan, Français Bayrou.

Les manifestants ont eu beau faire du bruit, pendant près d'une heure, place Royale devant l'hôtel de Ville, aucun des élus n'est venu les rencontrer. "On voulait leur dire qu'ils auraient dû consulter les citoyens au moment du vote de la loi sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants", regrette Franck, dans le cortège. Evelyne, elle, "s'attendait à ce qu'ils ne viennent pas". Si pour elle les parlementaires "savent très bien pourquoi on est là", elle espérait "des explications" sur le pass sanitaire, en particulier les revirements de situation, dans certains départements, concernant l'obligation de présenter un QR code à l'entrée des grands centres commerciaux.

Les manifestants ont attendu les élus pendant près d'une heure devant la mairie de Pau. © Radio France - Manon Claverie

Les 2 400 manifestants - selon la police - ont fini par quitter la place Royale vers 12h15 pour se diriger vers la Préfecture. Comme chaque samedi, ils s'étaient donné rendez-vous place de Verdun à 10 heures et ont marché dans le centre-ville en marquant un arrêt devant les locaux de Pyrénées Presse (La République des Pyrénées et l'Éclair) et de Sud Ouest, puis de France Bleu Béarn Bigorre, où certains d'entre eux ont hué les médias.