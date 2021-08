Comme depuis plusieurs semaines maintenant, les opposants au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale des soignants se sont rassemblés ce mardi 24 août à Pau. Ils étaient environ 170 au plus fort de la manifestation.

À Pau, nouvelle manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants

Le rendez-vous des anti-pass et anti-vaccination obligatoire des soignants a une nouvelle fois été tenu ce mardi 24 août. Les manifestants se sont rassemblés sur la place de Verdun pour crier leur colère contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Ils étaient environ 130 au départ du cortège, ils sont montés jusqu'à 170 au cours du rassemblement. C'est moins que la mardi dernier, mais ils le disent eux-mêmes "Nous sommes moins nombreux, mais nous serons plus samedi".

Les manifestants ont défilé dans le centre-ville et se sont arrêtés sur les marches du tribunal de Pau pour scander "Vaccin obligatoire et pass sanitaire, on n'en veut pas".