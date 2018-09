Pau, France

Après le kiosque solidaire de Mazères-Lezons, installé en mai dernier, l'association "Le fond des hirondelles" a décidé d'en créer un second dans le quartier Berlioz à Pau. Cette maisonnette en bois est faite de plusieurs compartiments : pour les vêtements, les livres mais aussi la nourriture, à condition qu'elle soit en conserve. Ces kiosques portent un nom : "Merci beaucoup". C'est également le nom d'une application mobile qui permet de savoir ce qu'il y a dedans, mais aussi de voir des offres d'emplois ou de proposer des échanges de services entre voisins. Derrière le kiosque, l'association a accroché un tableau blanc, sur lequel les habitants peuvent laisser des messages.

Je pense que la liberté de prendre ou de donner, à tout moment, quand on le veut, c'est la plus belle des façon de faire - D. Brisset, président de l'association

"L'objectif de ces kiosques c'est de déposer la veste que vous n'osez pas jeter, la belle, que vous avez dans votre placard, mais que vous ne mettez plus, explique Didier Brisset, président de l'ONG Le fond des hirondelles. Le plus beau cadeau que vous puissiez avoir c'est que quelqu'un de votre quartier puisse la porter. Je pense que la liberté de prendre ou de donner, à tout moment, quand on le veut, c'est la plus belle des façon de faire".

Ces kiosques sont construits par des personnes en situation de handicap à l'Adapei (Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Pyrénées-Atlantiques) et à l'Esat (Etablissement et service d'aide par le travail). La communauté d'agglomération de la ville de Pau aménage l'espace sur lequel est posé le kiosque. Le prochain sera installé dans le quartier Saragosse. À terme, la communauté d'agglomération aimerait en voir un dans chaque quartier.