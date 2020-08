À Paulhan dans l'Hérault, un bureau de tabac se transforme en commerce de proximité

"C'est plus agréable, et c'est très pratique", qualifie Caroline Lelièvre une habituée de l'ancien bureau de tabac. Ce commerce aujourd'hui véritable petite supérette a rouvert mi juillet dans le centre ville de Paulhan au nord de Pezenas : "Je travaille, je n''ai pas tous les jours le temps de m'arrêter à la boulangerie, au tabac, à l'épicerie... et ici on peut prendre tout ce qu'on veut ".

Après plus de deux ans de procédures administratives, le commerce de proximité a pu s'agrandir : de 50 mètre carré, à plus de 180 ! La propriétaire Mylène Roche ne cache pas son ambition : " On vise une clientèle différente, déjà tous les papys et mamies qui ne pouvaient plus se déplacer. On vise aussi toutes les personnes handicapées, et puis surtout on ouvre le dimanche après-midi, et on est les seuls à faire ça".

Fort de son emplacement en centre ville, le commerce compte aussi sur un parking et c'est un sacré avantage pour la propriétaire : "On a des clients qu'on avait il y a vingt ans, et qu'on a perdu avec l'arrivée de Carrefour. Et maintenant les gens peuvent venir à pied, en voiture, et il y a même une place handicapée qui est très prisée". Avec quatre employés et des larges plages horaires ( 7 heures 30 - 20 heures), les propriétaires espèrent être récompensés de leurs efforts.