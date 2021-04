A peine ouverts les campings du Bassin d'Arcachon doivent refermer lundi prochain

France Bleu Gironde : Vous allez pouvoir travailler ce weekend de Pâques. Après, il faudra refermer le camping ...

Lionel Pujade : C'est ça. Nous avons une tolérance jusqu'au 5 avril. On a quelques clients qui arrivent aujourd'hui et demain. On va les garder jusqu'à lundi mais ensuite ils seront obligés de quitter les lieux et on fermera définitivement le camping jusqu'au 2 mai. On avait une saison qui s'annonçait plutôt très bien avec des réservations. Etant donné que les gens n'avaient pas pu prendre leurs vacances en février, ils se s'étaient reportés sur les vacances d'avril. J'avais un taux de réservation de 80 à 90 % sur les bungalows.

Vos clients vous appellent pour annuler ?

J'ai des appels et des courriers pour me demander comment faire pour être remboursé. On avait prévu cette éventualité : on va transformer les acomptes en avoirs pour 18 mois. Les clients apprécient et sont solidaires. On sent bien qu'ils sont désolés pour nous.

Comment s'organise-t-on quand on est patron d'une entreprise comme la vôtre?

C'est très compliqué. Je vais redemander du chômage partiel pour certains salariés et en mettre d'autres en congés. On avait tout préparé, tout était propre, tout était prêt. Là, il va falloir refermer les bungalows pendant un mois. Il faudra tout refaire. On a beau dire ce qu'on veut, vu l'état sanitaire de la France, on n'ouvrira certainement pas avant le 15 mai ou le 15 juin. Donc, c'est tout le début de saison qui passe à la trappe ! Je pense qu'en septembre 2021 il y aura pas mal d'entreprises de l'hôtellerie de plein air qui seront en difficulté et qui devront fermer. C'est triste, surtout avec la météo qu'on a depuis quelques jours !