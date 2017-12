Pellevoisin, France

Le Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde, à Pellevoisin, accueille tous les ans des personnes soucieuses de passer la fin d'année dans le calme. Un moment de répit, à soi, l'espace de 3 ou 4 jours, et bien loin des préoccupations du quotidien, nombreuses à cette période. Cette année encore, près d'une soixantaine de personnes participent à cette retraite de fin d'année. Venir à Pellevoisin, c'est avant tout un moyen de se ressourcer, confie Caroline. "C'est un temps de pause, de respiration, d'oxygénation", explique cette femme de 63 ans, venue de Paris. "On a des vies très speed, avec le métro, le travail, Internet et tout ça. Ici, on se pose et on repart complètement rechargée."

"Je préfère la gueule de bois de l'Esprit saint plutôt que des autres spiritueux !" - Carine

Carine, originaire de Paris également, est aussi venue chercher ce calme dans l'Indre. Elle va passer pour la cinquième fois le réveillon à Pellevoisin. A 53 ans, elle souhaite désormais célébrer le passage à une nouvelle année autrement. "A mon âge, ça en fait quand même pas mal, des réveillons avec les copains ou la famille. Mais au bout d'un moment, on a l'impression que c'est toujours un peu la même chose", confie-t-elle. Pour Carine, place désormais au calme et aux prières : "C'est mieux que la gueule de bois et le champagne qui coule à flots. Je préfère la gueule de bois de l'Esprit saint plutôt que des autres spiritueux !"

"On a l'impression d'arriver à arrêter un peu le temps" - Carine Copier

Le petit village accueille aussi des fidèles du monde entier. Récemment, 3 Japonais, qui habitent désormais aux Etats-Unis, sont venus à Pellevoisin. Notre-Dame-de-la-Miséricorde est un lieu de pèlerinage. "Il y a eu 15 apparitions de la Vierge Marie", explique Frère Jean-Emmanuel, le recteur du sanctuaire. "En 1876, Marie a guéri une jeune femme, Estelle Faguette, et le miracle a été reconnu. Les gens viennent depuis pour demandes des grâces."

Le Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde, à Pellevoisin, accueille tous les ans des personnes qui souhaitent passer les fêtes de manière plus spirituelle. © Radio France - Etienne Escuer

Ce soir, le réveillon débutera par une messe, avant un repas convivial entre les fidèles.