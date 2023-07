À Penly, les deux réacteurs de la centrale nucléaire reconnectés au réseau, ils produisent de l'électricité

Cela n'était plus arrivé depuis quasiment un an. Les deux réacteurs de la centrale nucléaire Penly, à Petit-Caux, entre Dieppe et Le Tréport sont désormais tous les deux reconnectés au réseau haute tension et produisent de l'électricité. L'unité n°2 a été reconnectée au réseau le 15 juin, elle avait été arrêtée en août 2022. L'unité n°1 a été raccordée au réseau jeudi dernier à 23h20, elle avait été arrêtée en octobre 2021 pour sa visite décennale.

ⓘ Publicité

Des fissures découvertes

Au cours de cette grande visite de maintenance programmée tous les 10 ans, de la corrosion sous contrainte, c'est-à-dire des fissures, avaient été découvertes sur des circuits de sécurité et de refroidissements. Même chose dans l'unité n°2 qui avait été mise à l'arrêt dans la foulée. Les circuits et tuyaux concernés par les fissures ont tous été remplacés à neuf, avec des pièces neuves, l'Autorité de sûreté nucléaire a donné son accord pour un redémarrage total.

loading

Une fissure plus grosse de 15 centimètres de long et 23 millimètres de profondeur avait été détectée fin 2022 sur une conduite de secours et de refroidissement du réacteur numéro 1. Comme pour les autres fissures plus petites, toutes les pièces ont été remplacées.

loading

loading

D'autres contrôles doivent avoir lieu dans les prochains mois dans d'autres partie de la centrale de Penly. EDF emploie 900 salariés à Penly, auxquels s'ajoutent 400 salariés de sous-traitants permanents sur le site, soit 1300 personnes.