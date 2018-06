Dordogne, France

C'est une défaite difficile à encaisser pour les supporters du SAT. Ce samedi 23 juin, les rugbymen de Trélissac se sont inclinés en finale du championnat de France de Fédérale 1 face à Lavaur. Ils ont perdu 24 à 21 sur la pelouse de Auch.

Un échec sur le fil car Trélissac et Lavaur ont été au coude-à-coude durant tout le match et c'est finalement un point à cinq minutes de la fin qui coûtera la victoire au SAT.

"On y a cru jusqu'au bout" Yoann

Parmi les supporters, beaucoup avaient fait le déplacement jusqu'à Auch mais d'autres avaient choisi de regarder le match chez eux à la télévision ou alors à la fan zone de Boulazac. Une poignée de supporters étaient venus encourager les Trélissacois.

Une trentaine de supporters sont venus encourager le SAT sous le soleil à la fan-zone de Boulazac. pic.twitter.com/PSgSmTsSx8 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 23, 2018

Au début du match, les Périgourdins sont très motivés pour soutenir leur équipe. En famille, entre amis ou même seul sous un parasol, les supporters sont persuadés de la victoire de leur équipe.

Un stand avec plein d'objets à l'effigie du SAT avait été installé au milieu de la fan-zone © Radio France - Manon Derdevet

A la fan zone de Boulazac, les enfants de l’école des Romains de Trélissac sont venus encourager les joueurs du SAT ! pic.twitter.com/yMshUE93Yg — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 23, 2018

Ghjuvan 8 ans est avec ses parents pour regarder la finale du championnat de Fédérale 1 de rugby à la fan zone de Boulazac. Le petit garçon joue aussi du rugby au SAT. Plus tard il veut devenir rugbyman professionnel à Trélissac évidemment ! pic.twitter.com/rQ5sbn9cA8 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 23, 2018

Mais dans la deuxième partie du match, les supporters commencent à s'inquiéter et ils voient leur équipe en difficulté et craignent déjà la défaite. La tension monte au fur et mesure que les minutes de jeu s'écoulent.

« Ils hésitent trop, ils sont pas bien dans le match» Paul, supporter du SAT commence a s’inquiéter. Les Trélissacois sont dominés 21-14 à la 55e minutes de jeu. pic.twitter.com/KQRybtzah0 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 23, 2018

Le suspense est à son comble à la fan zone de Boulazacpour les supporters du SAT. « Ça va être chaud » dit Johan, les yeux rivés sur l’écran géant. La victoire du trophée Jean Prat se jouera aux prolongations. pic.twitter.com/00v0fYlCZh — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 23, 2018

Et dans les dernières minutes du match, les supporters s'en vont très déçus.

Les Périgourdins tristes et déçus à là fan zone de Boulazac. Le SAT a perdu la finale du championnat de France de Fédérale 1 à un cheveux ... 24-21 ... #Trélissac#Rugby@VilleTrelissacpic.twitter.com/7uH9OhvbUJ — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 23, 2018

"C'est dommage mais on est fiers de notre équipe"

A la fin du match, les supporters partent la tête basse et la mine triste. "Ils auraient dû gagner, c'est dommage mais on est fiers de notre équipe" dit Paul attristé. "On a fait une très belle saison et c'est dommage qu'elle se termine comme ça, on a perdu à un cheveu" complète Jacques.

