A Peret, dans l'Hérault, les habitants vont gérer l'eau de la commune

La commune de Peret (34) a décidé de conserver la gestion de l'eau, en la partageant avec les habitants. Ils ont pu acheter des actions à 100 euros l'unité de La Péretoise des eaux , la société qui va gérer le service pour les 2O ans à venir .

C'est pour éviter le transfert de compétence à l'intercommunalité du clermontais , comme la Loi Notre l'oblige, que la commune de Peret, près de Clermont l'Hérault , commune de 1000 habitants , a créé La Peretoise des eaux, une société d'économie mixte ( SEM ) dont elle est actionnaire à 51% , les 49% appartenant aux habitants qui ont acheté des actions .(100 euros l'unité ), la Peretoise des Eaux va gérer l'alimentation en eau de la commune pour les 20 ans à venir .

" _Les habitants nous ont sollicité , moi et les conseillers municipaux , pour que l'on continue à gérer le service de l'eau à Pére_t , explique le maire Christian Bilhac," ils m'ont dit :débrouille-t-on pour trouver une solution".

Un foyer sur 2 est actionnaire

L 'opération a rencontré un vrai succès puisque 275 actions ont été vendues, il y a 158 actionnaires . En nombre de foyers on peut dire que la moitié des habitants de Peret est désormais "consommateurs- actionnaires".

Dominique Zaragoza, président de la Péretoise des eaux et Christian Bilhac, maire de Péret © Radio France - Pascale Viktory

C'est d'ailleurs, l'un des habitants actionnaires Dominique Zaragoza qui a pris la présidence ." moi, j'ai l' habitude de dire qu' à part la santé , le plus important c'est l'eau , on peut se passer d'électricité, mais pas d'eau , pour moi c'est le service le plus important de la commune ."

D'un point de vue pratique , rien ne change ,ce sont les deux agents municipaux de la régie qui sont mis à la disposition de la Peretoise des Eaux , ils vont continuer à surveiller le réseau et à intervenir si besoin pour une fuite par exemple.

Quant au prix de l'eau ,c'est ce qui intéressent les consommateurs, le président de la Peretoise des Eaux reconnait qu'il va augmenter car il y a d'importants travaux sur le réseau d'alimentation de la commune ne à réaliser, .on est à 3 euros du M3 ...