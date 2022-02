A Périgueux, des policiers à la retraite filent un coup de main

Ils sont la cheville ouvrière de la police nationale. Les DCPP, pour "délégués à la cohésion police-population" sont des policiers à la retraite, qui filent un coup de main aux policiers nationaux et municipaux. A Périgueux, ils étaient deux jusqu'à maintenant, ils sont trois depuis le début de l'année.

Conflits de voisinage et troubles à la tranquillité publique

Une fois par mois, ces délégués se retrouvent à la mairie, pour discuter des affaires en cours. A l'ordre du jour : des problèmes de tapage nocturne, des poubelles balancées par les fenêtres, des chiens tenus sans laisse ou encore des voitures ventouses. "On y va avec une dimension : c'est celle de la recherche de la médiation", explique Jean-Noël Siquier, l'un des trois délégués. A 61 ans, cet ancien policier aujourd'hui à la retraite est arrivé le premier, en 2017.

La mission principale des délégués est de lutter contre les incivilités du quotidien. Tous les trois ne portent plus d'uniforme, mais ils travaillent toujours, deux jours par semaine. "J'ai un profil qui m'a amené à travailler en sécurité publique et dans d'autres directions, avec un vécu. Et on est dans un service public, donc on a un devoir : rendre des services à la population !", s'exclame Jean-Noël Siquier. L'an dernier, les DCPP ont traité 112 dossiers.

"Nos DCPP vont traiter le problème sur le fond"

En collaborant avec les bailleurs sociaux et le CCAS, ils peuvent ainsi aider la police nationale, explique Sébastien Sarti, le directeur départemental de la sécurité publique. "Ils vont prendre en compte des problèmes du spectre bas, sur lesquels les forces de l'ordre peuvent intervenir mais sur lesquels ils ont de moins en moins de temps pour le faire. Par exemple, sur un trouble de voisinage dans un immeuble, les patrouilles de police nationale vont intervenir une fois, deux fois, trois fois mais elles ne vont pas traiter le problème sur le fond, alors que nos DCPP vont traiter le problème sur le fond", indique-t-il.

Et parfois, l'action des délégués peut même mener à la résolution de plus gros délits. Un tapage nocturne par exemple, peut mener à des violences conjugales ou à un trafic de stupéfiants.