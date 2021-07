À Périgueux, plus de 500 personnes manifestent contre le pass sanitaire

Ils étaient plus nombreux que la semaine précédente à manifester à Périgueux. Plus de 500 personnes se sont regroupées devant le palais de justice samedi 24 juillet aux alentours de 10h pour manifester.

Contre le pass sanitaire

Parmi les manifestants, France. Elle est venue avec son chien et sa guitare, pour soutenir le mouvement. "Je suis venue parce que mon médecin ne m'a pas laissé d'autre choix que de me faire vacciner. Et je ne voulais pas tant qu'il n'y avait pas assez de recul", explique-t-elle. Juste à côté, Yannick, 64 ans, est venu avec sa petite fille Océane. Il est surtout venu pour la soutenir. "A la rentrée, ma petite-fille doit entrer dans une école d'aides-soignantes, mais comme elle n'est pas vaccinée ce ne sera pas possible. Et à l'heure actuelle, avec ce vaccin, on ne sait pas ce que sera demain", justifie-t-il.

Les manifestants se sont rassemblés "au nom de la liberté" et contre le pass sanitaire. © Radio France - Jeanne de Butler

"On n'est pas anti-vaccins"

Les manifestants périgourdins ont été rejoints par des touristes, en vacances dans la région. Comme Thomas et Alix, originaires de Haute-Savoie. _"_On n'est pas anti-vaccins, et c'est le cas de la majorité des gens ici. On est là pour manifester contre le pass sanitaire. On nous avait dit pas de pass sanitaire, pas de vaccin obligatoire, et finalement tout est passé", s'indigne Alix.

Vers 11h, le cortège a quitté le palais de justice et les manifestants ont marché dans le centre-ville.

Parmi les manifestants, des personnels soignants. © Radio France - Jeanne de Butler

Une centaine de rassemblements sont prévus partout en France. A Bergerac, ils étaient 180 à venir manifester.