A Périgueux, un permis de végétaliser pour que les habitants plantent des légumes ou des fleurs dans les rues

C'est le premier conseil municipal de rentrée de la ville de Périgueux, depuis l'élection de Delphine Labails. Il aura lieu ce jeudi soir à 18h.

Il sera question de la mise en route de plusieurs projets comme la réhabilitation du gymnase Clos Chassaing, transformé d'ici la fin de l'année prochaine en pôle socio culturel et sportif. La nouvelle municipalité de gauche a fait ses choix également en matière de stationnement.

La ville va aussi lancer dès vendredi son "permis de végétaliser". Delphine Labails, la maire socialiste de Périgueux, explique ce que c'est :

"Le permis de végétaliser, c'est simple. C'est une possibilité offerte aux habitants de pouvoir planter des arbres devant chez eux, dans leur quartier, dans leur rue. Soit on fait du micro fleurissement c'est à dire j'ai envie d'avoir une plante grimpante le long du poteau électrique devant chez moi, je le demande" dit la maire.

"J'ai envie d'avoir une plate ban,de fleure, dans laquelle je pourrai mettre des légumes à partager avec mes voisins, et donc cela aussi, je le demande. Simplement on va venir décaisser une partie de votre trottoir pour que vous puissiez réaliser ces plantations. Et si vous n'avez pas la possibilité de décaisser le trottoir, parce qu'il n'est pas assez large ou parce qu'il y a des réseaux qui passent on vous proposera des jardinières" explique Delphine Labails.

L'idée est d'avoir plus de végétaux dans la ville, créer des îlots de fraîcheur et moi j'aimerais bien aussi que cela puisse donner lieu à des rencontres autour de carrés d'aromates, ou de soupes parties dans chacun des quartiers, ou même des ratatouilles de rue" conclue Delphine Labails.

Concrètement, il suffira à partir de vendredi d'appeler la mairie de Périgueux pour que les services techniques viennent d'abord faire un diagnostique chez vous. Ensuite, il faudra aussi signer symboliquement une charte dans laquelle vous vous engagez à entretenir votre verdure.