A Périgueux, une messe de la Toussaint sous haute protection

La messe de la Toussaint avait lieu ce dimanche matin dans la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Sous protection policière à l'extérieur de l'édifice, en réponse aux attentats récents notamment à Nice. Et avec certains participants à cette messe non croyants, venus par solidarité

C'était forcément une messe de la Toussaint très particulière. Ce lundi, partout en France, les catholiques ont donc fêté la Toussaint. Avant le jour des morts ce lundi sur fond de confinement d'épidémie de coronavirus et de menace terroriste en France. Après l'assassinat de trois fidèles à la basilique Notre Dame de l'Assomption de Nice jeudi matin notamment. Ce dimanche matin, donc, 150 fidèles ont tout de même assisté à la messe de la Toussaint, célébrée par l'évêque de Périgueux à la cathédrale Saint-Front. Sous haute protection sanitaire et sécuritaire.

Devant la cathédrale, deux policiers patrouillaient, fusil d'assaut en bandoulière. L'abbé Christian Dutreuilh, recteur de la cathédrale, faisait le point : "Il y a des consignes de sécurité. Elles consistent à tenir compte des gestes barrières. Il y a du gel hydro-alcoolique. Mais on a rajouté un dispositif suite aux attentats, nous jetons un œil sur les personnes ayant un sac. Nous ne fouillons pas, mais nous demandons à ouvrir les sacs" dit-il. Avant de préciser que la messe du jour serait dédiée aux victimes d'attentats :

C'est une messe particulière, nous allons penser à toutes les victimes qui sont mortes dans les attentats en France et dans le monde. Le monde est en feu, c'est épouvantable. Nous allons célébrer la Toussaint, c'est une fête de joie, pas de tristesse, qui nous rappelle que nous sommes tous appelés à la Sainteté et que Dieu veut notre joie pas notre mort, qu'il veut notre bonheur" dit Christian Dutreuilh.

Dans la cathédrale de Périgueux pour cette Toussaint 2020 © Radio France - Antoine Balandra

L'évêque a d'ailleurs entamé sa messe avec un message de paix. "Nous vivons cette fête de tous les Saints dans un contexte très particulier. Suite aux attentats et aux actes de violence, dans cette célébration, nous aurons une pensée et une prière qui iront en direction des personnes victimes, mais aussi aux personnes blessées. A leur famille et à leurs proches. Ces assassinats nous rappellent le martyr du père Jacques Hamel. A travers ces actes horribles, c'est tout notre pays qui est touché. Ce terrorisme vise à installer l'angoisse dans notre société. Il est urgent que cette gangrène soit stoppée comme il est urgent que nous retrouvions l’indispensable fraternité qui nous tiendra tous debout face à ces menaces. Tous frères. C'est l'expression de Saint François d'Assise à son époque" a expliqué l'évêque de Périgueux Monseigneur Mousset.

Dans la cathédrale 150 personnes étaient présentes. Souvent des croyants, pas du tout effrayés par les attentats récents notamment à Nice. Et puis il y avait ceux venus par solidarité avec les croyants, comme Linda. Elle ne va jamais à l'Eglise sauf aujourd'hui : "C'est pas très sympa de vivre ce qu'il se passe, pour tout le monde, donc c'est une pensée pour tous les gens de la terre" dit-elle.

Franck lui n'est même pas croyant. C'est sa première participation à une messe : "J'ai senti qu'il fallait que je vienne. Comme un appel. C'est la première fois. Je suis venu. Cela fait partie des gestes de compassion et de bienveillance qu'il faut avoir envers tout le monde. C'est une petite goutte, une petite pierre, c'est mon geste à moi" dit-il.

Une dernière messe doit avoir lieu ce lundi soir à 18h30 à la cathédrale, puis les messes seront arrêtées, les églises resteront ouvertes. Les mariages sont limités à 6 personnes. Les enterrements à 30 personnes.