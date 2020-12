Animations de Noël : à Périgueux vous pouvez vous faire livrer un "Uber Hit", des musiciens à domicile !

Se faire livrer deux musiciens professionnels qui viennent interpréter le titre de votre choix gratuitement sous votre balcon en pleine période de Noël ? C'est l'activité "corona-compatible" et gratuite proposée par la mairie de Périgueux pour les fêtes

Et si deux musiciens professionnels à vélo venaient chanter des chansons des années 80 sous vos fenêtres dans le centre ville de Périgueux ? C'est l'une des activités proposées par la mairie pour les fêtes de fin d'année. Une activité 100% compatible avec les mesures sanitaires, car sans aucun contact avec vous. Et qui a un nom rigolo : le service de livraison "Uber Hits".

En fait, il vous est possible via ce site de commander un morceau de musique que deux musiciens à vélo viendront chanter devant chez vous. En fait deux professionnels de la compagnie VIRUS, qui assureront la livraison ce samedi 5 décembre entre 18h et 20h.

Au répertoire et au choix : Aline, du chanteur Christophe, Boys Boys Boys de Sabrina, ou C'est comme ça des Rita Mitsouko. Et on le rappelle : c'est gratuit.