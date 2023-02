A Perpignan, 44 nouvelles démolitions prévues dans le quartier Saint-Jacques, un collectif s'inquiète

Les démolitions à venir inquiètent fortement le collectif citoyen de Saint-Jacques. Ses membres sont reçus par le préfet des Pyrénées-Orientales ce lundi à 17h. Ils veulent témoigner de leur situation, mais aussi dénoncer le fait de ne pas avoir été associés aux projets futurs de leur quartier.

44 nouvelles démolitions

Au cœur du sujet : un avenant au NPNRU, le nouveau programme national de rénovation urbaine, envoyé par la mairie pour évaluation à l'ANRU, l'agence nationale de rénovation urbaine. Selon le collectif, qui a pu consulter des plans, ce projet porté par la mairie prévoit à terme 44 nouvelles destructions d'immeubles et 14 rénovations. "On est interloqués, on se rend compte qu'on a pas été conviés, qu'on ne fait pas partie prenante de ce nouveau NPNRU. On a tapé à la porte du maire à plusieurs reprises, on aimerait travailler avec eux, on demande des rendez-vous et on les obtient pas."

Le collectif souhaite aussi interpeller le préfet sur la situation des familles ayant dû partir de Saint-Jacques suite aux démolitions, et sur les crédits alloués aux futurs projets. Il indique avoir envoyé récemment deux mails à la mairie, sans réponse. "Quand on regarde l'intérieur du quartier, rien n'est fait pour le moment, que des démolitions, des fermetures d'immeubles et une dégradation qui se fait à vitesse grand V," ajoute Kamel Belkebir, membre du collectif.

Tout sera reconstruit "à l'identique", répond la mairie

De son côté, la mairie indique ne pas avoir eu connaissance de ces demandes récentes de rendez-vous, mais confirme les 44 démolitions d'immeubles inscrites dans cet avenant du NPNRU. "Il y aura 44 immeubles oui, mais reconstruits à l'identique" affirme Jean-Yves Gatault, adjoint au maire en charge de la rénovation urbaine, expliquant que dans le cadre du PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, la mairie a pour obligation de reconstruire à l'identique.

"La phase de concertation ne peut démarrer qu'une fois que l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) valide notre projet, ajoute Jean-Yves Gatault. Nous avons promis que lorsque l'avenant serait signé, nous viendrons leur montrer les maquettes des premières constructions qui doivent démarrer dès le mois de septembre. Il y a deux ilots qui sont pré-conventionnés, on peut les démarrer avant la signature, donc l'ilot Puig et Paradis", ajouté l'élu.

Ce fameux avenant doit être inspecté pendant six semaines par l'ANRU, avant une potentielle validation.