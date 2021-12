À Perpignan, France Loisirs ferme définitivement : "On part le cœur très lourd"

"Ça fait mal au cœur", ce sont les mots de Myriam Gherabi, responsable du magasin perpignanais depuis 13 ans, "On a donné notre vie à cette boîte qu'on aime énormément". Elle fait partie des trois salariées qui vont se retrouver au chômage dès ce lundi soir. La chaîne de magasins de livres, en liquidation judiciaire depuis plus d'un mois, a trouvé un repreneur, mais qui ne garde que 14 des 122 enseignes en France.

"Je suis triste parce qu'on va devoir se rabattre sur d'autres magasins" - Marie, 16 ans

Cette fermeture est un déchirement pour les clients habitués. "Je suis en colère. C'est un commerce de proximité de plus qui ferme", s'insurge Mylène, abonnée depuis 40 ans. France Loisirs a fait son succès sur son système d'abonnement, qui permet aux adhérents de payer leurs livres moins chers.

Les plus fidèles sont venus faire leurs au revoir et leurs derniers achats, comme Marie, 16 ans. Elle vient ici depuis plusieurs années déjà : "Je suis triste parce qu'on va devoir se rabattre sur d'autres magasins", se désole l'adolescente. Il sera toujours possible de commander sur internet, mais elle aimait les conseils prodigués par les vendeuses, "ce sont elles qui me montraient quel livre prendre et je n'ai jamais été déçue par les choix", ajoute-t-elle.

Ne garder que les bons souvenirs

C'est donc avec un goût amer que Myriam va fermer son rideau, elle a passé ces dernières semaines à dire au revoir à ses clients, "c'est ce qui prend le plus aux tripes", avoue-t-elle, "on était très proches de nos clients". Elle reconnaît aussi être en colère contre le ministère de la Culture, qui n'a "rien fait", selon elle, pour sauver cette institution. Mais Myriam préfère tout de même ne garder que les bons souvenirs. "Je les ai vu grandir, j'ai vu les enfants arriver avec leurs enfants. On a toujours fait notre travail dans la bonne humeur, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'au dernier moment, on a plaisir à être ensemble", conclue celle qui a travaillé presque 30 dans des enseignes France Loisirs.