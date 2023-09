A Perpignan, la communauté marocaine sous le choc après le séisme au Maroc

Au lendemain du terrible tremblement de terre qui a touché la région de Marrakech dans la nuit de vendredi à samedi, la communauté marocaine de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est encore sous le choc. Alors que le bilan s'élève aujourd'hui à plus de 2 000 morts et 1 400 blessés, à Perpignan, on tente de joindre les proches se trouvant au Maroc cette semaine. La plupart des personnes que France Bleu Roussillon a rencontrées, sur le marché de la place Joseph Cassanyes, n'a pas fermé l'œil de la nuit, dans l'attente des nouvelles des familles restées au pays.

"On est au travail, mais le cœur est brisé"

"Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai paniqué, raconte Hadija, commerçante sur le marché de la place Joseph Cassanyes, J'ai ma mère et toute ma famille là bas. J'ai fini par les avoir, tout va bien heureusement. Mais on est très triste tout de même. On est au travail ce matin, mais le cœur est brisé."

De son côté le département des Pyrénées-Orientales propose de mettre à disposition du Maroc une équipe de pompiers spécialisés en sauvetage et déblaiement pour renforcer et soutenir les équipes de secours sur place.

Hermeline Malherbe, président des Pyrénées-Orientales, annonce aussi vouloir soumettre lors de la prochaine session de l'assemblée départementale une aide en lien avec les associations humanitaires pour accompagner les sinistrés.

