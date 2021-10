À Perpignan la foire Saint Martin prépare sa grande réouverture

Annulée l'an dernier suite au confinement, la traditionnelle foire de Saint Martin devrait rouvrir ses portes au public ce samedi 30 octobre et se prolonger jusqu'au 28 novembre, avec pas moins de 130 stands et attractions installés face au Parc des Expositions.

C'est une véritable institution qui s'apprête à faire son grand retour à Perpignan ! Née en 1759, la foire de la Saint-Martin attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs sur la grande esplanade qui fait face au Parc des Expositions, sauf l'an dernier où l'édition avait été annulée en raison du confinement imposé suite à la pandémie Covid.

Le montage des attractions va se poursuivre toute la semaine © Radio France - Tanguy Bocconi

Un protocole sanitaire plus souple

Depuis la situation sanitaire c'est grandement améliorée, et pour le forain John Lombard, l'un des organisateurs de cette foire St Martin, tout sera fait pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions: " il y aura du gel hydroalcoolique à chaque stand, le port du masque sera obligatoire et un pass sanitaire sera demandé à l'entrée des attractions, mais uniquement à compter de l'âge de 12 ans ".

En effet, la préfecture a validé ce lundi 25 novembre, les règles sanitaires pour l'accès à la foire. Finalement le pass sanitaire ne sera pas contrôlé à l'entrée du site mais au niveau des manèges et des stands et donnera lieu à l'attribution d'un bracelet. C'était justement le souhait des forains puisque un pass sanitaire à l'entrée du site aurait été "une véritable catastrophe pour nous", , et cela pénaliserait beaucoup de monde car on peut très bien visiter la foire simplement pour se balader et s'y restaurer, ou encore accompagner de jeunes enfants qui eux n'auront pas besoin du pass pour profiter des manèges" pour John Lombard.

En attendant, les quelques 130 forains présents cette année sont impatients de retrouver le public catalan : le montage des manèges, trains fantômes, toboggans et autres attractions à sensations fortes va se poursuivre toute la semaine pour que tout soit fin prêt pour l'inauguration annoncée ce samedi 30 octobre.

Reportage: les forains font leur grand retour à Perpignan Copier

Les décors des manèges attendent leur mise en place... © Radio France - Tanguy Bocconi

Le montage de chaque manège nécessite plusieurs jours de travail © Radio France - Tanguy Bocconi