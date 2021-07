À Perpignan, des habitants de la cité des Baléares invitent Louis Aliot à venir discuter

"Apprendre le français plutôt que dealer", la devise du maire de Perpignan pour les quartiers est claire. Selon Louis Aliot, "reconquérir les quartiers et favoriser l'insertion de tous" dans la société française passe par "la diffusion des valeurs de la République" dans les cités. La mairie a donc décidé de rouvrir à partir de ce 1er juillet la maison de quartier des Baléares, une cité située prés de l'Université.

Cette maison inaugurée en 2010, après 3 millions d'euros de travaux, avait finalement été rapidement fermée par la précédente municipalité. À l'époque, les personnes qui y travaillaient n'avaient pas réussi à établir un lien avec la population selon certains habitants.

De nouveau, les riverains pourront y bénéficier de conseils pour faciliter leur insertion professionnelle, d'aide aux démarches administratives ou encore de cours de français.

"On n'est pas des sauvages", s'offusquent les habitants

S'il semble saluer cette initiative, Karim, qui est né dans cette cité, estime que la mairie "doit apprendre à communiquer" pour que la maison fonctionne cette fois-ci : "il faut en finir avec le cliché des jeunes qui traînent dans les rues à dealer ou à voler, et ouvrir la discussion". Le trentenaire déplore que "le maire soit venu faire son point-presse, sans nous prévenir et sans nous inviter. Les journalistes sont importants, mais les habitants du quartier sont les premiers concernés. On est mis à l'écart alors qu'on a des idées. Qu'il [Louis Aliot, ndlr] vienne discuter avec nous, on n'est pas des sauvages".

Plusieurs riverains soulignent aussi que les employés de mairie qui passent dans le quartier "ne descendent pas de leur voiture, ne se présentent pas, ne viennent pas discuter". D'autres pointent du doigt les travaux de rénovation de la maison de quartier cette année, financés par la mairie à hauteur de 250 000 euros. "Ils mettent des barreaux aux fenêtres et des barrières partout, c'est la maison de quartier ou une prison ?" À leurs yeux, c'est d'abord la peur et les clichés sur les cités qui doivent disparaître pour rétablir le dialogue.