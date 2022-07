À Perpignan, les élèves de Saint-Louis-de-Gonzague vont porter l'uniforme à la rentrée

Dès la rentrée prochaine, les élèves vont porter un uniforme dans les écoles maternelle, primaire et le collège Saint-Louis-de-Gonzague, à Perpignan. Une décision prise en concertation avec la direction, les parents et les élèves pour "renforcer le sentiment d'appartenance".

L'uniforme fera son apparition dès la rentrée prochaine dans les écoles primaires, maternelle et le collège Saint-Louis-de-Gonzague à Perpignan. Ou plutôt une "tenue", insiste le directeur des établissements, Michel Garot.

"On ne l'impose pas, cela a été fait en concertation avec les élèves et les parents .C'est pour donner une cohérence, une harmonie, renforcer le sentiment d'appartenance. Nous avions déjà des tenues pour les clubs de sport, on a vu que cela plaisait aux élèves. Donc on a réfléchi à cette tenue".

On peut même plutôt parler d'une "demi-tenue", puisque cela ne concernera que le haut : un polo, une chemise ou un sweat, siglé du blason de l'école "dessiné par les élèves eux-mêmes", précise le directeur.

Éviter des situations de harcèlement entre élèves

Mais certains avouent être un peu frustrés, comme Élise et ses copines, en classe de quatrième : "J'aurais préféré avoir la tenue complète, avec le pantalon. C'est un peu fait qu'à moitié", regrettent-elles. Pour Emma, la bonne nouvelle, c'est que cette uniformité va peut-être empêcher certaines moqueries : "En fonction des styles, il peut y avoir du harcèlement", regrette-t-elle. Elle avoue avoir vu ce genre de moqueries dans sa classe à plusieurs reprises, "je pense que ça a été fait pour ça aussi".

Des lots de vêtements vendus entre 20 et 27 euros

Les parents ont jusqu'à septembre pour acheter à leurs enfants des lots de vêtements, vendus par l'école. En fonction de l'âge et de la taille, le prix varie entre 20 et 27 euros. "Certains peuvent se dire que c'est une dépense supplémentaire", reconnaît Michel Garot, le directeur, "mais finalement, la tenue revient moins chère que des vêtements de marque. Au bout du compte, ça peut être intéressant pour les familles", justifie-t-il.

Chaque lot comporte un exemplaire de chaque vêtement (un polo, une chemise, un sweat). Ce qui inquiète un peu Christine, dont le fils est en cinquième : "On verra à l'usage, si on gère le polo qui n'est pas lavé ou pas repassé, il faudra faire du stock".

La direction assure que des réassorts seront prévus dans l'année, et ne s'interdit pas de faire évoluer cette tenue au fil du temps.